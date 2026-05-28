Calcio | Cisano, ultimo ballo e salvezza per Michele Galati: "Scelta di testa, la vittoria col Borghetto una delle giornate più belle" (VIDEO)

Al termine del tesissimo playout contro il Borghetto, il Cisano è riuscito a mantenere il proprio posto Prima Categoria. La festa per il traguardo raggiunto si è unita a un momento di grande emozione: Michele Galati ha infatti annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato.

Il giocatore biancoblu ha spiegato i motivi di una scelta arrivata dopo 17 anni di carriera e ha raccontato le forti sensazioni vissute durante il match, passate dalle lacrime di paura alla gioia incontenibile insieme ai compagni.

Nel finale c'è stato spazio anche per un simpatico siparietto con il mister, che ha tentato invano di convincerlo a restare per la prossima stagione.