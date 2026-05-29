Calcio | Prima Categoria. Domenica le semifinali playoff, Ventimiglia - Campese si giocherà a Pietra Ligure

Entrano nel vivo i playoff regionali del campionato di Prima Categoria 2025/2026, con il terzo turno pronto a mettere in palio l’accesso alla finalissima.
Tra le sfide più attese spicca senza dubbio quella tra Ventimiglia e Campese F.B.C., in programma domenica alle ore 19:00 sul terreno del “Giacomo Devincenzi” di Pietra Ligure. Una sede scelta come campo neutro per un confronto che si preannuncia particolarmente equilibrato e aperto a ogni esito.
L’altra semifinale del terzo turno vedrà invece affrontarsi Borgo Incrociati e Casarza Ligure: il match è fissato per sabato 30 maggio alle ore 17:00 presso il campo sportivo “San Rocco” di Recco.
Entrambe le gare si disputeranno in partita unica su campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti due tempi supplementari; qualora dovesse persistere l’equilibrio, saranno i calci di rigore a decretare la squadra vincitrice.