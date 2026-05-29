Calciomercato | Nicolò Tobia ringrazia il Legino, ma non mancano le proposte per l'attaccante savonese

Trovare legami solidi come quello tra la famiglia Tobia e il Legino non è affatto semplice. Per questo le parole affidate da Nicolò ai social, arrivate al termine della stagione sportiva, sono apparse tutt’altro che di circostanza.

Con la fusione ormai imminente tra il Savona e il club verdeblù, attorno all’attaccante classe 2003 hanno iniziato a moltiplicarsi i rumors di mercato.

Le prime indiscrezioni di fine maggio avevano accostato la punta proprio al Savona, ma nelle ultime settimane diverse società del comprensorio savonese hanno iniziato a seguire con attenzione il profilo di Tobia.

E i numeri maturati al “Ruffinengo” spiegano bene il motivo di tanto interesse: 33 reti in 84 presenze, a cui si aggiungono 18 assist distribuiti su tutto l'arco del fronte offensivo.

Nel percorso dell’attaccante non vanno dimenticate neppure le esperienze in Serie D con le maglie di Casale e Borgosesia, dove con la casacca granata è riuscito a realizzare sette marcature.



Ecco il messaggio di saluto

"Molte volte un "Grazie" lo diciamo per le cose più banali, altre volte lo diamo invece per scontato. Per chi invece Legino lo ha vissuto e può capire cosa significa GRAZIE LEZE forse un grazie ha un valore un po' più grande...

Si conclude un rapporto con una maglia che sono tornato ad indossare quest'anno dopo anni lontano da casa, per scelta e per tornare a dare tutto me stesso anche quando le cose non andavano. Lascio il Ruffinengo con qualche "ruga" in piu, grato di aver indossato la fascia di capitano, quando, anni prima, LEZE l'avevo amata ed imparata a conoscere da bambino e poi da ragazzo. Ragazzo che ancora non sapeva, ma ora ha imparato, che quando cadi è chi ti aiuta a rialzarti che merita di stare nei tuoi pensieri per sempre.

Mi trovo ai saluti di una storia che non rimpiango finisca ma ho l'onore di dire grazie per averla vissuta - Grazie Leze"