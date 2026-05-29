Calcio | Millesimo. Le chiavi del Settore Giovanile a Giancarlo Aismondo: "Entro a far parte di una società ricca di valori"

Il Millesimo ha un nuovo Responsabile del Settore Giovanile. La società del presidente Levratto ha infatti dato il benvenuto a Giancarlo Aismondo, nelle ultime stagioni al vertice del vivaio della Veloce.

“Ringrazio la Società Asd Millesimo Calcio - ha esordito Aismondo - per la fiducia accordatami, entro a far parte di una realtà ambiziosa e ricca di valori.

Lavoreremo insieme con entusiasmo, professionalità e spirito di appartenenza per offrire ai giovani un ambiente sano, stimolante e formativo”

Soddisfatto dell'operazione il direttore generale Luciano Piccardo: “Siamo molto felici per l’arrivo di Giancarlo, siamo certi che il suo lavoro, insieme a quello di Pietro Castellano, Andrea Barlocco e di tutti i nostri collaboratori ci garantirà un ulteriore salto di qualità e professionalità per poter dare un servizio sempre migliore a tutti i nostri tesserati..

Ringrazio a nome di tutto il Millesimo Calcio la società Fbc Veloce per averci dato la possibilità di presentare Giancarlo”