Calciomercato | Savona, Pili e Sogno pronti al ritorno in biancoblu. Si accendono i rumor su Capra e De Benedetti

L’effetto domino è ormai partito, in attesa che i rumor lascino spazio alle prime ufficialità.
La partenza di Filippo Pili dal Pietra Ligure potrebbe infatti innescare una serie di movimenti a catena, soprattutto tra le formazioni di alta fascia del comprensorio savonese.
Il centrale sembra destinato al ritorno al Savona, club nel quale ha già militato nel Settore Giovanile biancoblù. Dal “Devincenzi”, però, i biglietti direzione capoluogo potrebbero essere addirittura due: appare infatti ormai definito anche l’arrivo di Santiago Sogno, pronto a vestire nuovamente la maglia a strisce dopo l’esperienza della stagione 2009-2010.
Due operazioni considerate praticamente chiuse negli uffici biancoblù, ma i possibili colpi dell’estate savonese potrebbero non fermarsi qui. I rumors parlano infatti di un forte interessamento per Edoardo Capra che, insieme a Sogno e Sassari, potrebbe comporre un tridente offensivo di livello altissimo per la Promozione, qualora dovesse lasciare il Celle Varazze.
Lo sguardo del Savona resta rivolto anche verso l’Olmo-Ferro per un possibile ulteriore rinforzo difensivo di ritorno: sul taccuino ci sarebbe anche il nome di Filippo De Benedetti.
Sul fronte uscite, è invece arrivata la conferma della partenza dell’esterno Alessandro Damonte.