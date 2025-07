Calcio. Biato puntualizza: "Non mi sono sfilato dall'Imperia, sta alla società decidere se attuare il mio piano"

Prosegue la corsa a tappe dell'Imperia verso il prossimo campionato di Serie D.

Il tassello fondamentale dell'iscrizione al campionato è andato a buon fine, ma restano tanti i nodi da sciogliere in tema budget e costruzione della squadra.

A tal proposito l'imprenditore savonese Dario Biato, dopo la visita della scorsa settimana nel capoluogo ponentino, ha voluto precisare alcuni aspetti.

"La mia proposta relativa al piano marketing da attuare per l'Imperia è forte e ancora ben presente sul tavolo. Non mi sono affatto sfilato, la dirigenza nerazzurra conosce la mia proposta, sta a loro vagliarla oppure no. Credo fortemente nel brand Imperia e sulle sinergie che può generare attraverso la squadra e la città".