Savona, per la gestione della piscina Zanelli è corsa due tra Rari Nantes e Amatori Nuoto

Non ci sono i romani della società "Officina del Nuoto" tra le società che hanno partecipato al bando per la gestione della piscina Zanelli. A “contendersi” l'impianto sono quindi la Rari Nantes e l'Amatori Nuoto.

Questa mattina sono state aperte le buste della procedura negoziata per affidare in gestione l’impianto per un solo anno, il tempo necessario ad approvare il progetto di copertura della seconda vasca e a metterlo a gara, con un project financing.

Dall'apertura delle buste le domande sono quindi risultate due ed è stato verificato che sia per la Rari Nantes sia per l'Amatori Nuoto la documentazione fosse completa. Questo significa che non sarà necessario aspettare i 7-10 giorni di percorso istruttorio per eventuale documentazione mancante, ma la commissione potrà procedere all'esame di tutte le parti della documentazione per procedere poi all'aggiudicazione.

Il Comune nel 2025 aveva avviato la procedura prevista dalla riforma dello sport (Legge 38/2021) per affidare la gestione dell’impianto alla Rari Nantes Savona, che aveva presentato un progetto di project financing di ristrutturazione con copertura del secondo lotto, nuova centrale termica, rifacimento del tetto e pannelli fotovoltaici.

La legge del 2021 avrebbe permesso un affidamento rapido della concessione per la gestione dell'impianto natatorio, ma recenti chiarimenti normativi e una nota della Presidenza del Consiglio, in seguito a indicazioni ANAC, hanno limitato l’applicazione di questa procedura. Per questo la strada sarà quella del partenariato pubblico-privato, con tempi leggermente più lunghi.

Nel frattempo è stata prevista una gestione temporanea di un anno, tramite procedura negoziata a cui hanno aderito appunto Rari Nantes e Amatori Nuoto, per garantire la continuità dell’impianto mentre, in parallelo, si procede per avviare l'iter di gara del progetto definitivo.