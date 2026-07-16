Canottieri Sabazia | Il Collare d'Oro alla società biancorossa, è il massimo riconoscimento sportivo del Coni

La Canottieri Sabazia Savona è stata insignita del Collare d'Oro, la massima onorificenza sportiva assegnata dal CONI.

A darne notizia è stato il Comitato Regionae Ligure, congratulandosi con la società savonese per il prestigioso riconoscimento deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Fondata l'8 febbraio 1925, la Canottieri Sabazia rappresenta una delle realtà storiche dello sport savonese. Con oltre un secolo di attività, il club ha saputo distinguersi nel panorama remiero nazionale e internazionale, costruendo una lunga tradizione di risultati e contribuendo alla crescita di numerosi atleti.

Il Collare d'Oro premia così il valore e la storia di una società che continua a essere un punto di riferimento d'eccellenza per lo sport ligure.