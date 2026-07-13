Pesca sportiva | Palio di San Pietro 2026, successo per la coppia Silvagno-Di Chiazza

Alle ore 19:00 dì giovedì 9 luglio 2026, sul molo di sottoflutto del porto turistico Marina di Varazze, presso la base nautica dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, si è tenuta la premiazione del "Palio di San Pietro", tradizionale evento sportivo e socio aggregativo, organizzato dall'Associazione ospitante in collaborazione con lo Sporting Club Pesca Sportiva di Celle Ligure, con a seguire la sempre attesa cena sociale, preparata e servita dai soci, ormai esperti "Chef", e servita dalle loro efficientissime collaboratrici.

Alberto Patrucco, Presidente dell’APSD Varazze:

«Sabato 13 giugno 2026, nelle acque antistanti punta dell’olmo, località "Ciappasse", si è svolto il tradizionale "Palio di San Pietro", manifestazione ludico amatoriale di pesca al bolentino da natante, organizzata dalla Associazione Pesca Sportiva Varazze, con la collaborazione dello Sporting Club di Celle Ligure. In un mare meravigliosamente invitante, 32 esperti pescasportivi, si sono cimentati in quel che è la nostra passione, che unisce il contatto con la natura, il rispetto dell’ecosistema marino e la pesca ricreativa. Buone catture, sempre rispettando le leggi vigenti in merito, ma si sa che dove vanno i pescatori esperti della APSV, i pesci ci sono eccome!

Ma la manifestazione più ambita si sa che è la premiazione e la cena che ne segue. Ed è così che giovedì 9 luglio, al calar del sole, tutti riuniti presso la nostra base nautica, premi per tutti i partecipanti e come di consueto, assegnazione dell’ambito Palio, tra tutte le associazioni di pesca partecipanti, quest’anno è stato vinto dalla APSD Varazze. Un caloroso ringraziamento per la partecipazione all’evento al Luogotenente Fabio Paita, comandante della locale Guardia Costiera, al nostro Sindaco Luigi Pierfederici e all’assessore Mariangela Calcagno fedelissima simpatizzante del nostro sodalizio. Un particolare bravi a tutti i volontari che hanno allestito la cucina da campo per una eccellente riuscita della cena in riva al mare.»





Innamorati del mare nelle sue molteplici forme di naturale bellezza e soddisfatti di come si è svolta l’intera manifestazione, Massimiliano Lusso e Alberto Patrucco, Presidenti delle due Associazioni collaboranti, nel dare appuntamento al "Palio di San Pietro" del 2027, hanno ringraziato le Pubbliche Autorità intervenute, tutti i partecipanti, i loro congiunti e amici presenti, nella speranza che il prossimo anno il secchio più pesante sia quello che contiene il pesce pescato, non quello con i rifiuti raccolti nel corso dell’evento socio aggregativo tra amici degli ultimi due paesi del levante savonese.