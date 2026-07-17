Nuoto | La Sciorba ospita i Campionati Regionali: da oggi in gara oltre 500 atleti

La Piscina Sciorba di Genova si prepara ad accogliere l'ultimo grande appuntamento della stagione regionale di nuoto. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio andranno in scena i Campionati Regionali di Categoria e Assoluti, organizzati dal Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Nuoto.

Saranno circa 530 gli atleti coinvolti, in rappresentanza di 20 società liguri, per un programma che prevede quasi 2.000 presenze gara complessive. In palio ci saranno i titoli regionali individuali e assoluti, in quello che rappresenta l'ultimo test prima dei Campionati Italiani estivi.

L'edizione 2026 presenterà anche una novità per la categoria Ragazzi: le prove individuali saranno articolate con batterie eliminatorie al mattino e finali nel pomeriggio, insieme agli altri appuntamenti decisivi della manifestazione.

Durante il weekend non mancheranno inoltre momenti dedicati alla valorizzazione dei protagonisti della stagione. Venerdì pomeriggio saranno premiate le rappresentative liguri impegnate nelle principali competizioni nazionali, mentre sabato sarà dedicato anche al nuoto paralimpico con la presenza degli atleti FINP e FISDIR.

Tra i partecipanti sono attesi nomi di spicco come il campione paralimpico Francesco Bocciardo, insieme ad altri protagonisti del movimento ligure tra cui Livia Costelli, Andrea Azzarito, Alberto Russo, Giorgia Amodeo e Andrea Cadili Rispi.