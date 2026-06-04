Calcio | Eccellenza. Attesa nel pomeriggio la sentenza del caso Bogliasco

un'immagine del match tra Loano e Bogliasco, disputato lo scorso aprile

Il campionato di Eccellenza 2026/2027, inizierà di fatto oggi pomeriggio.

Non sul campo, naturalmente, ma nelle aule della giustizia sportiva, dove verrà pronunciata una decisione destinata a influenzare i contorni del massimo torneo ligure. Al centro dell'attenzione c'è il ormai noto "caso Bogliasco".

La società genovese ha infatti presentato ricorso al Tribunale Federale Territoriale chiedendo, in via principale, il blocco delle retrocessioni e, in alternativa, l'allargamento del prossimo campionato di Eccellenza a 18 squadre. Un'eventuale decisione favorevole avrebbe ripercussioni dirette anche sulla posizione della San Francesco Loano.

L'iniziativa del Bogliasco nasce dalla disputa del recupero tra Arenzano e Carcarese tra la penultima e l'ultima giornata di campionato. Secondo il club biancorosso, tale circostanza avrebbe violato il principio di contemporaneità che dovrebbe caratterizzare le fasi decisive della stagione.

Ora la parola passa al Tribunale Federale Territoriale: la sentenza è attesa nel corso del pomeriggio.