Calcio | Il Savona conferma la fusione con il Legino, pronte anche le leve regionali

Il Savona ha annunciato il via libera da parte degli organi federali alla fusione tra il Legino e i biancoblu.

La società del presidente Milani ha ribatito anche il mantenimento dei diritti sportivi del club, guardando sia all'ottica ripescaggio che all'iscrizione delle leve 2010 e 2012, grazie al sodalziio verdeblu, ai prossimi campionati regionali.

A tal riguardo si è espresso il direttore generale del Settore Giovanile biancoblu, Alessandro De Lucis:

"Il progetto mette al centro la crescita dei nostri ragazzi. La struttura tecnica a disposizione della società è di primissimo ordine: tutti i primi allenatori sono profili qualificati e in continua formazione. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: formare, far crescere i talenti locali e proiettarli direttamente in Prima Squadra, consolidando la società come il vero punto di riferimento calcistico per l’intera provincia di Savona".