Calciomercato | A tre anni di distanza Perrier torna al Pontelungo

Il comunicato granata:

L'ASD Pontelungo 1949 è lieta di annunciare il ritorno di 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫, attaccante classe 2002.

Uno dei protagonisti della storica promozione dalla Prima Categoria torna a vestire la maglia granata. Fisicità, generosità e spirito di sacrificio saranno ancora una volta al servizio della squadra, con la voglia di scrivere nuove pagine della nostra storia.

Bentornato Simone! Siamo felici di riabbracciarti e siamo certi che il tuo ritorno rappresenterà un valore aggiunto per il gruppo.