Calcio | Ermanno Frumento ricorda Italo Ghizzardi: "Un gentiluomo di un altro tempo"

La scomparsa di Italo Ghizzardi ha lasciato un profondo senso di vuoto in tutto il calcio ligure. Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è anche quello di Ermanno Frumento, attuale tecnico dell'Altarese, che con l'ex portiere e allenatore ha condiviso una lunga parte del proprio percorso sportivo e umano.

Il legame tra i due attraversa generazioni. «Italo ha rappresentato davvero molto per me. Abbiamo giocato insieme, l'ho allenato, ho allenato suo figlio e adesso alleno suo nipote», racconta Frumento, ripercorrendo una storia che va ben oltre il rettangolo di gioco.

Nel ricordarlo, l'allenatore sottolinea soprattutto le qualità umane di Ghizzardi. «Era una persona di un altro tempo. Ha avuto un percorso professionale importante, fino ad arrivare a giocare una partita amichevole con la Nazionale».

Tra i ricordi più vividi emerge anche un simpatico aneddoto risalente agli anni trascorsi insieme nel Gruppo Sportivo Ferraro. «Giocavamo insieme e lui, prima delle partite, mi diceva: "Vieni che ci facciamo un grappino". Poi, con un sorriso, aggiunge: «Ogni tanto vedevo quattro pali e otto traverse».

Un ricordo che oggi assume un significato ancora più profondo e che restituisce il ritratto di un uomo capace di lasciare il segno dentro e fuori dal campo.

Le ultime parole di Frumento racchiudono il sentimento di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo: «Sono molto dispiaciuto: abbiamo perso un gentiluomo di un altro tempo».