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Tennis | 09 giugno 2026, 07:00

Flavio Cobolli sorprende Celle: visita al Tennis Club Lavadore dopo la finale del Roland Garros

Ha assistito alla partita dell'amico Biagio Gramaticopolo. Ha fatto tappa anche al Tennis Club Finale, neopromosso in B1

Dalla combattuta finale persa contro Zverev al Roland Garros a Celle Ligure.

Il tennista Flavio Cobolli, fresco numero 10 al mondo nella classifica Atp, ieri ad un giorno dalla tirata sfida nell'Open di Francia, ha fatto capolino a sorpresa al Tennis Club Lavadore di via Ravezza per assistere alla partita dell’amico, il finalese Biagio Gramaticopolo,  impegnato nel 3° Torneo Open Italmatch 2026.

"La presenza di uno dei protagonisti del tennis internazionale rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e testimonia il valore e la crescente rilevanza degli eventi sportivi che il nostro territorio è in grado di ospitare - dice il Sindaco Marco Beltrame - Ho avuto il piacere e l’onore di consegnare a Flavio un piccolo omaggio (un quadro con un disegno di Celle.ndr), come segno di stima e di benvenuto da parte di tutta la comunità cellese. Momenti come questo contribuiscono a rendere ancora più speciale il nostro torneo e confermano come lo sport sappia creare occasioni uniche di incontro, entusiasmo e condivisione".

Cobolli ha fatto visita anche al Tennis Club Finale che ha da poco raggiunto la promozione in Serie B1.

Luciano Parodi

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