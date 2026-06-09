Flavio Cobolli sorprende Celle: visita al Tennis Club Lavadore dopo la finale del Roland Garros

Dalla combattuta finale persa contro Zverev al Roland Garros a Celle Ligure.

Il tennista Flavio Cobolli, fresco numero 10 al mondo nella classifica Atp, ieri ad un giorno dalla tirata sfida nell'Open di Francia, ha fatto capolino a sorpresa al Tennis Club Lavadore di via Ravezza per assistere alla partita dell’amico, il finalese Biagio Gramaticopolo, impegnato nel 3° Torneo Open Italmatch 2026.

"La presenza di uno dei protagonisti del tennis internazionale rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e testimonia il valore e la crescente rilevanza degli eventi sportivi che il nostro territorio è in grado di ospitare - dice il Sindaco Marco Beltrame - Ho avuto il piacere e l’onore di consegnare a Flavio un piccolo omaggio (un quadro con un disegno di Celle.ndr), come segno di stima e di benvenuto da parte di tutta la comunità cellese. Momenti come questo contribuiscono a rendere ancora più speciale il nostro torneo e confermano come lo sport sappia creare occasioni uniche di incontro, entusiasmo e condivisione".

Cobolli ha fatto visita anche al Tennis Club Finale che ha da poco raggiunto la promozione in Serie B1.