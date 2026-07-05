Tennis | Davis Cup e Billie Jean King Cup hanno incantato la Liguria: migliaia di visitatori al TC Albaro

Genova ha risposto con un entusiasmo travolgente all'appuntamento con la storia del tennis mondiale. Domenica 28 e lunedì 29 giugno 2026, il suggestivo scenario del Tennis Club Albaro si è trasformato nel cuore pulsante dello sport cittadino, ospitando una delle tappe più attese e fotografate del Trophy Tour 2026. L'iniziativa, che sta attraversando l'Italia per celebrare l'epoca d'oro del tennis azzurro, ha richiamato una folla straordinaria di appassionati, cittadini e giovanissimi atleti, tutti desiderosi di ammirare da vicino i due simboli dei trionfi delle nostre nazionali. Per quarantotto ore, l'atmosfera magica delle grandi sfide internazionali ha respirato tra i campi dello storico club ligure, offrendo a chiunque l'opportunità unica di scattare una foto ricordo accanto ai trofei originali. La bacheca del tennis italiano non è mai stata così ricca e, per la prima volta nella storia recente, il pubblico ha potuto contemplare contemporaneamente l'insalatiera d'argento della Davis Cup e lo storico trofeo della competizione femminile Billie Jean King Cup.

L'evento, organizzato in stretta collaborazione con la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), ha rappresentato un momento di profonda gratificazione per i vertici del tennis locale. Il Presidente del Tennis Club Albaro, Francesco Cozzi, e il Presidente della FITP Liguria, Andrea Fossati, hanno espresso immensa soddisfazione per la perfetta riuscita della manifestazione, definendola non solo una celebrazione dei successi nazionali, ma un vero e proprio premio alla passione, all'impegno e alla tradizione di un club che da sempre costituisce un punto di riferimento insostituibile per lo sport ligure.

Al vernissage sono intervenuti Marco Bucci e Simona Ferro (presidente e vicepresidente di Regione Liguria), Claudio Villa e Serena Finocchio (presidente del Consiglio comunale e consigliera delegata da Silvia Salis), Federico Bogliolo (presidente del Municipio Levante), Federico Delfino e Nicoletta Dacrema (Rettore e prorettrice dell’Università di Genova) e Cinzia Torraco, prefetto di Genova

Oltre al valore celebrativo, la due giorni genovese ha confermato il profondo valore sociale e ispirazionale che queste coppe portano con sé. Vedere gli sguardi emozionati dei ragazzi della scuola tennis davanti ai trofei conquistati dai loro idoli ha incarnato perfettamente lo spirito profondo del tour, volto a tramandare i valori del sacrificio e del gioco di squadra alle nuove generazioni.

Con la conclusione della tappa ad Albaro, il Trophy Tour prosegue il suo viaggio lungo la penisola, lasciando a Genova il ricordo di un weekend memorabile in cui la città ha potuto toccare con mano l'orgoglio di essere sul tetto del mondo tennistico.