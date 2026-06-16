Tennis | Alessandro Ingarao trionfa a Celle Ligure, battuto in finale Giovanni Fonio

Alessandro Ingarao si è aggiudicato la terza edizione del Torneo Open Italmatch, l'evento FITP andato in scena sui campi in terra rossa del Tennis Club Lavadore di Celle Ligure dal 1° al 14 giugno 2026. Il tennista, classificato 2.1 e testa di serie numero 3, ha conquistato il titolo superando in finale il favorito del tabellone Giovanni Fonio con il punteggio di 1-6, 6-3, 7-5. Il match decisivo ha visto un avvio nettamente a favore di Fonio, numero 1 del seeding, che ha imposto il proprio ritmo chiudendo il primo set per 6-1.

A partire dal secondo parziale Ingarao ha modificato l'inerzia dell'incontro aumentando la profondità dei colpi e riducendo gli errori, pareggiando i conti con un 6-3. Il terzo set si è sviluppato in equilibrio punto su punto fino alle fasi finali, dove Ingarao ha trovato il break decisivo per chiudere la partita sul 7-5. Il successo di Ingarao è arrivato al termine di un cammino lineare che lo ha visto eliminare nei turni precedenti sia il secondo favorito del seeding che il campione uscente.

Nei quarti di finale ha infatti superato Denis Constantin Spyridon, classificato 2.2, con il punteggio di 6-3, 6-2, mentre in semifinale ha battuto Filippo Speziali, testa di serie numero 2 e vincitore dell’edizione 2025, con il risultato di 6-2, 7-5.