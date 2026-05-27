Tennis | Presentata in Sala Trasparenza la terza edizione dell'Open di Celle Ligure

Il grande tennis torna a essere protagonista in Liguria. È stata presentata ufficialmente oggi, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, la terza edizione del Torneo Open Celle Ligure Italmatch, in programma dal 1° al 14 giugno presso il Tennis Club Lavadore a Celle Ligure. La manifestazione, realizzata con il supporto di Italmatch Chemicals, si conferma tra gli eventi tennistici più prestigiosi e attesi della stagione sportiva ligure.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte la Vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro, il Vicesindaco di Celle Ligure Francesco Sorrentino, il Presidente Fitp Liguria Andrea Fossati, i fratelli Francesco e Lorenzo Vesalici del Tennis Club Lavadore e Group CEO & Founder di Italmatch Chemicals Sergio Iorio.

Grande attesa per il torneo che animerà i campi del Tennis Club Lavadore, storica realtà sportiva fondata nel 1961. Nel tabellone da 64 giocatori, è prevista la partecipazione di molti fra i migliori seconde categorie d’Italia, giocatori già affermati e giovani speranze del tennis ligure, dando vita a una competizione di alto profilo tecnico.

L’edizione precedente aveva già confermato il valore dell’iniziativa, grazie alla partecipazione di giovani talenti e di giocatori inseriti tra i primi 100 della classifica nazionale. Un livello qualitativo che il torneo punta a confermare anche quest’anno. A rendere ancora più prestigiosa la competizione contribuisce il montepremi totale di 10.000 euro, confermato anche per questa edizione, con l’obiettivo di attirare alcuni dei migliori interpreti del tennis italiano e offrire al pubblico uno spettacolo sportivo di grande livello.

Ad oggi sono già oltre 80 i giocatori iscritti al torneo, con una partecipazione che coinvolge atleti provenienti da diverse regioni italiane. Tra i nomi di maggiore rilievo figurano Giovanni Fonio (numero 30 in Italia) e Filippo Speziali (campione della precedente edizione), entrambi classificati 2.1. Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 30 maggio alle ore 12.

Anche per questa nuova edizione, l’organizzazione dell’evento potrà contare sul sostegno di Italmatch Chemicals, gruppo internazionale con quartier generale a Genova e main sponsor della manifestazione, patrocinata da Regione Liguria, dall’associazione I Borghi più belli d'Italia, il Comune di Celle Ligure, Coni Liguria e Fitp Liguria.

"Il Torneo Open di Celle Ligure, giunto alla sua terza edizione, si conferma un appuntamento di altissimo livello nel calendario sportivo della nostra regione. Siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che unisce l'eccellenza agonistica a un profondo valore sociale” commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro. “Con il supporto alla Fondazione Gigi Ghirotti e la bella sinergia con la Pistoiese For Special, questo torneo dimostra il volto migliore dello sport ligure: un'iniziativa capace di generare spettacolo, ma soprattutto inclusione, solidarietà e aggregazione, attraverso un palinsesto all'insegna della qualità tennistica e di attività ludiche e formative rivolte ai più giovani".

Il torneo nasce anche grazie al contributo di Sergio Iorio, Group CEO & Founder di Italmatch Chemicals, che al Tennis Club Lavadore ha mosso i primi passi della sua esperienza sportiva. Il suo legame con il circolo, insieme alla collaborazione con i fratelli Vesalici, ha permesso di consolidare un progetto che, dopo il riscontro positivo dell’edizione 2025, continua a crescere come iniziativa capace di unire sport, territorio e valori condivisi.

“Partecipare anche a questa nuova edizione rappresenta per me un motivo di grande orgoglio.

Il Tennis Club Lavadore rappresenta un pezzo importante del mio percorso personale e vedere questo torneo prendere forma e crescere nel tempo è davvero significativo. Insieme a Francesco e Lorenzo abbiamo dato vita a un progetto che valorizza sport, comunità e partecipazione.

Per questo siamo orgogliosi di sostenere iniziative che, insieme a realtà come Pistoiese For Special, Stelle nello Sport e la Fondazione Gigi Ghirotti, contribuiscono a generare un impatto concreto e positivo per la comunità. Da quest’anno, inoltre, MAGMA è sponsor tecnico del torneo: una media azienda in forte crescita nel mondo del tennis, che opera anche nel settore delle attrezzature e dell’abbigliamento sportivo per il calcio e per altre discipline, un contributo che rafforza ulteriormente la qualità e lo sviluppo dell’iniziativa. Desidero inoltre ringraziare il Comune di Celle Ligure per il sostegno, fondamentale per la riuscita di un evento che ambisce a diventare un punto di riferimento nel panorama sportivo locale” afferma Sergio Iorio, Group CEO & Founder di Italmatch Chemicals.

“Il ritorno di questo torneo rappresenta per noi un momento importante” affermano Francesco e Lorenzo Vesalici. “Ogni edizione aggiunge qualcosa di nuovo al percorso che stiamo costruendo insieme agli atleti e al territorio. L’obiettivo è continuare a far crescere la manifestazione, mantenendo alta la qualità sportiva e rafforzando il legame con la comunità locale, che è parte integrante di questo progetto.”

“E’ un momento d’oro per il Tennis italiano e la Liguria rappresenta una delle regioni più virtuose dell’intero movimento” afferma Andrea Fossati, Presidente della Fitp Liguria “non solo dal punto di vista dei risultati sportivi, ma anche grazie alla capacità organizzativa dei nostri Dirigenti e dei nostri Affiliati. Il torneo Open del TC Lavadore, giunto alla terza edizione, si è ormai consolidato fra gli appuntamenti più importanti organizzati nella nostra regione, capace di offrire un livello tecnico di livello assoluto con la presenza in campo di molti fra i migliori 2.1 d’Italia. Non vedo l’ora, da appassionato oltre che da Presidente di Fitp Liguria, che la parola passi alle racchette dei protagonisti in campo” conclude Andrea Fossati.

Domenica 31 maggio alle ore 16:30 si terrà la giornata di presentazione del torneo sulla passeggiata di Celle Ligure, con uno spazio informativo rivolto alle famiglie e un’area ludico-sportiva pensata per avvicinare i più piccoli al tennis in modo accessibile e partecipativo.

Ancora una volta il Torneo Open Celle Ligure Italmatch non sarà solo una vetrina per il tennis ligure e nazionale, ma una preziosa occasione per promuovere valori come inclusione e solidarietà. Grazie alla collaborazione con realtà come Stelle nello Sport, Fondazione Gigi Ghirotti, BIC Genova e Panathlon Club Genova Levante, la manifestazione conferma il suo impegno nel sostenere progetti sociali attraverso lo sport. Per l’intera durata del Torneo saranno raccolti fondi attraverso la Lotteria delle Stelle a favore della Gigi Ghirotti.

Tra le iniziative più significative di questa edizione si inserisce la collaborazione con l’Associazione Pistoiese For Special, Associazione senza scopo di lucro di Promozione Sociale dedicata allo sviluppo di progetti di calcio inclusivo che coinvolgono bambini e ragazzi con disabilità, promuovendo attraverso lo sport percorsi di crescita, autonomia e socializzazione. Nata come progetto legato al territorio pistoiese e alla FC Pistoiese, l’associazione è oggi un punto di riferimento per attività che mettono al centro la partecipazione e il valore educativo dello sport, coinvolgendo atleti e famiglie in un percorso condiviso di inclusione.

In occasione del torneo, Pistoiese For Special sarà protagonista di un momento dedicato al pubblico in programma sabato 13 giugno, nel pomeriggio tra la prima e la seconda semifinale. Sul campo in erba a 5 del Tennis Club Lavadore si svolgerà una partita esibizione che vedrà protagonisti alcuni atleti dell’associazione, in un momento di sport condiviso e aperto al pubblico.

“Lo sport è un eccezionale canale attraverso cui si diffondono valori quali inclusione, rispetto e collaborazione, che si riflettono concretamente nelle comunità in cui operiamo. Ed è grazie a iniziative come questa che diventa possibile creare occasioni di incontro, partecipazione e condivisione, generando un impatto positivo che va oltre la dimensione sportiva” afferma Maurizio Turci, Group CFO & General Manager di Italmatch Chemicals.



