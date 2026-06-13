Celle Ligure ha abbracciato la Pistoiese For Special: una giornata di sport e inclusione grazie al TC Lavadore

Si avvia alla conclusione una giornata speciale per la Pistoiese For Special, ospite a Celle Ligure per un weekend che ha unito sport, amicizia e crescita personale. Dopo l'arrivo di venerdì sera, il gruppo ha vissuto oggi momenti di svago e condivisione prima dell'atteso appuntamento sportivo del pomeriggio.

La squadra toscana, protagonista di un progetto di calcio inclusivo promosso dalla FC Pistoiese e dedicato a ragazzi con disabilità cognitive, è scesa in campo nella suggestiva cornice del Torneo Italmatch Celle Ligure, ricevendo l'affetto e l'attenzione del pubblico presente. Un'occasione importante non soltanto dal punto di vista sportivo, ma soprattutto umano, per un'iniziativa che punta a favorire autonomia, integrazione e partecipazione attraverso il calcio.

L'accoglienza riservata dagli organizzatori e dal Tennis Club Lavadore ha contribuito a rendere ancora più significativa una trasferta destinata a lasciare un ricordo indelebile nei protagonisti. Una giornata che ha confermato come lo sport possa essere uno straordinario strumento di inclusione e condivisione, capace di abbattere ogni barriera e mettere al centro il valore delle persone.