Tennis | Alassio celebra i suoi piccoli campioni: Ayda Pastorino e Augusto Dotta Fioroni volano alle nazionali

Il firmamento sportivo alassino brilla di una nuova luce nel tennis, grazie al talento di Ayda Pastorino e Augusto Dotta Fioroni.

I giovanissimi atleti dell'Hanbury Tennis & Padel Club sono stati infatti selezionati per rappresentare la provincia di Savona nella categoria Under 10, centrando uno storico traguardo dopo aver conquistato il pass per la fase nazionale della prestigiosa Coppa delle Province. Un risultato che premia l'eccellenza della scuola tennistica locale e proietta i due giovani talenti tra le promesse più interessanti del panorama giovanile.

Il cammino verso la qualificazione è stato caratterizzato da una serie di prestazioni impeccabili che hanno messo in luce il carattere e la tecnica della squadra. Dopo aver superato brillantemente lo scoglio della fase regionale, il team savonese ha affrontato con successo la macroarea, imponendosi con autorità nelle sfide decisive contro le agguerrite selezioni di Lecco/Sondrio e Torino. Queste vittorie hanno sancito l'ingresso ufficiale nel tabellone nazionale, coronando un percorso di crescita sportiva costante e di alto livello.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Marco Melgrati, ha espresso profondo orgoglio per l'impresa compiuta dai due concittadini. L'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti ha voluto sottolineare come questo successo sia il frutto di "impegno, passione e spirito di squadra", elementi che rendono l'intera comunità alassina fiera dei propri giovani ambasciatori. Con il sostegno della città e un caloroso "in bocca al lupo" istituzionale, Ayda e Augusto si preparano ora ad affrontare la sfida nazionale con l'entusiasmo di chi ha già dimostrato di saper vincere.