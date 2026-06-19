Calciomercato | Altarese, mister Frumento avrà in squadra anche Kertalli e Moretti

Aleandro Kertalli aveva annunciato l'intenzione di rientrare in Liguria dopo la bella esperienza vissuta in Svizzera con i colori del Renans.
L'ex giocatore del Legino ha formalizzato il proprio ritorno nel calcio regionale, accettando la proposta dell'Altarese.
Con lui, entra all'interno della rosa di mister Frumento, anche l'attaccante Alessandro Moretti, ex Giusvalla
La nota giallorossa:
Ecco il terzo e il quarto colpo in entrata.
Aleandro Kertalli difensore classe 03: piccolo giramondo del pallone, arriva dalla promozione Svizzera, il Renens la sua ultima Squadra dove ha messo a segno anche 2 gol importanti. In precedenza ha militato nel Legino per 3 anni in promozione disputando più di 50 partite.
Alessandro Moretti, attaccante, proveniente dalla neonata società Giusvalla, autore di 4 gol in 8 presenze la passata stagione.