Calcio | Vado. Lischetti subito a segno contro la Juventus Under 23: "Voglio ripagare la fiducia della società" (VIDEO)

Buona la prima per il nuovo Vado, che inaugura la stagione con una vittoria di prestigio nell'amichevole di lusso contro la Juventus Under 23. A decidere l'incontroè stata la rete di Lorenzo Lischetti, subito decisivo al suo esordio in maglia rossoblù. Ai microfoni del club rossoblu,, l'attaccante ha espresso tutta la sua soddisfazione per il gol e per l'ottima intesa mostrata dal gruppo fin dai primi giorni di ritiro, ringraziando la società per la fiducia e mettendo gli obiettivi di squadra al centro della sua nuova avventura.
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