Calciomercato | La Baia Alassio svela finalmente le sue mosse. Sono sei le operazioni chiuse del DG Taverna per mister Sardo

È stato un luglio privo di annunci e proclami per la Baia Alassio, ma la società giallonera, dopo un campionato convincente, è pronta a tornare a dare battaglia nel prossimo torneo di Promozione.

Il lavoro in tandem tra il DG Daniele Taverna e mister Enrico Sardo ha portato a sei operazioni in entrata, in parte già anticipate nelle scorse settimane. Tra i principali volti nuovi figurano Stefano Faedo, esterno offensivo in arrivo dal Pietra Ligure, l'attaccante Emanuele Trevisano, i centrocampisti Luca Garibbo e Luca Beluffi, il centravanti Lorenzo Cassata e il portiere Alessandro Vinci.

Spazio anche ai giovani, con gli innesti dei centrocampisti classe 2007 Giacomo Mallarino e Alessio Vindigni, del difensore Alfredo Parodi (2008) e dei portieri Lorenzo Annis, Giulio Testi (2008) e Federico Dessena (2009). Completano il gruppo Filippo Allais e Matteo Zambetti, entrambi classe 2009, inseriti nel progetto tecnico della società in vista della nuova stagione.

Importanti quanto gli arrivi sono le conferme di buona parte della rosa. Si parte dal capitano Ronny Sacco, affiancato dal suo vice Amerigo "Lenny" Castagna, oltre a Simone Vinci, Endri Sufali, Davide Garibbo, Ayoub Messaoud, Filippo Ferraro, Eraldo Lufi, Fabrizio Castello e Federico Melegazzi. A loro si aggiungono anche i giovani della Juniores Lorenzo Bologna, Octavian Donu, Andrea Volpe, Anas Zahir e Zakaria El Abolaoui.

"L'obiettivo - ha dichiarato il presidente Andreino Durante - sarà affrontare ogni partita con determinazione, umiltà e spirito di sacrificio, cercando di regalare soddisfazioni ai tifosi e all'intera comunità di Alassio, chiamata più che mai quest'anno a tifare per le nostre vespe nelle partite in casa allo Stadio Ferrando"