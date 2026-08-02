Calciomercato | Cambio di riviera per Mounir Jebbar, l'esterno offensivo passa al Sestri Levante

Arriva da ponente il nuovo rinforzo per il reparto offensivo del Sestri Levante. I Corsari hanno infatti confermato l'ingaggio di MounirJebbar, esterno classe 2005 proveniente dalla Cairese.
Il giovane calciatore, reduce da esperienze con le maglie di Albenga, Chieri e Sanremese, va ad arricchire un organico che rispetto alla scorsa stagione ha subito profonde modifiche sotto la guida tecnica di mister Alberto Ruvo.
Il nuovo corso rossoblu, che dopo la retrocessione dalla Serie C ripartiranno dal massimo campionato dilettantistico regionale, ha già portato diversi volti nuovi in ogni reparto, tra cui il Giovanni Bergamino, prelevato dal Genoa, ai centrocampisti Giovanni Battista Romanengo e Michele Bruzzo.