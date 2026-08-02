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Calcio | 02 agosto 2026, 18:45

Calciomercato | Cambio di riviera per Mounir Jebbar, l'esterno offensivo passa al Sestri Levante

Mounir Jebbar con la maglia dell'Albenga

Mounir Jebbar con la maglia dell'Albenga

Arriva da ponente il nuovo rinforzo per il reparto offensivo del Sestri Levante. I Corsari hanno infatti confermato l'ingaggio di MounirJebbar, esterno classe 2005 proveniente dalla Cairese.

Il giovane calciatore, reduce da esperienze con le maglie di Albenga, Chieri e Sanremese, va ad arricchire un organico che rispetto alla scorsa stagione ha subito profonde modifiche sotto la guida tecnica di mister Alberto Ruvo.

Il nuovo corso rossoblu, che dopo la retrocessione dalla Serie C ripartiranno dal massimo campionato dilettantistico regionale, ha già portato diversi volti nuovi in ogni reparto, tra cui il Giovanni Bergamino, prelevato dal Genoa, ai centrocampisti Giovanni Battista Romanengo e Michele Bruzzo.

Redazione

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