Calciomercato | Vado. Confermato il prestito di Malanca dalla Samp, occhi su Nichetti della Virtus Entella

Potrebbe entrare presto nel vivo una nuova fase del mercato del Vado.

Dopo aver puntato con decisione su numerosi giovani, molti dei quali provenienti da club di primissima fascia, la società rossoblù è pronta a concentrarsi sull'inserimento di elementi di maggiore esperienza. Come ribadito dal club, il mese di agosto sarà determinante per completare l'organico con giocatori di spessore, in grado di garantire struttura e consentire alla squadra di pagare il minor dazio possibile sul piano dell'esperienza.

Le prime indiscrezioni iniziano già a circolare. Tra i profili monitorati c'è quello di Marco Nichetti, centrocampista classe 1996 con un lungo percorso in Serie C, maturato nelle esperienze con Albinoleffe, Alessandria e Giana Erminio. Nell'ultima stagione ha inoltre conquistato la promozione in Serie B con la Virtus Entella.

La concorrenza, però, non manca: sul giocatore si sono infatti mosse diverse società, tra cui il Monopoli.

Nel frattempo è arrivata anche l'ufficialità dell'ingaggio del difensore Lorenzo Malanca. Il centrale classe 1997, già impiegato nell'amichevole contro la Juventus Next Gen, approda al Chittolina in prestito dalla Sampdoria.