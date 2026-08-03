Calciomercato | Sei conferme under per il Ceriale

La nota biancoblu:
Il Ceriale Progetto Calcio comunica che i seguenti giocatori continueranno il loro percorso all'interno della nostra Società:
- Riccardo Oliva (2007)
- Manuel Grillo (2008)
- Tomas Ghilino (2008)
- Noah Calbucci (2008)
- Samuele Alfano (2008)
- Alessandro Ghigliazza (2008)
I ragazzi saranno a disposizione dei Mister della Prima Squadra e della Juniores, proseguendo il loro percorso di crescita che li vede da anni all'interno del nostro ambiente con senso di appartenenza e motivazione.