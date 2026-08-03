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Calcio | 03 agosto 2026, 11:09

Calciomercato | Sei conferme under per il Ceriale

Sono Oliva, Grillo, Ghilino, Calbucci, Alfano e Ghigliazza

Calciomercato | Sei conferme under per il Ceriale

La nota biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica che i seguenti giocatori continueranno il loro percorso all'interno della nostra Società:

- Riccardo Oliva (2007)

- Manuel Grillo (2008)

- Tomas Ghilino (2008)

- Noah Calbucci (2008)

- Samuele Alfano (2008)

- Alessandro Ghigliazza (2008)

I ragazzi saranno a disposizione dei Mister della Prima Squadra e della Juniores, proseguendo il loro percorso di crescita che li vede da anni all'interno del nostro ambiente con senso di appartenenza e motivazione.

cs

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