Calciomercato | Sei conferme under per il Ceriale

La nota biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica che i seguenti giocatori continueranno il loro percorso all'interno della nostra Società:

- Riccardo Oliva (2007)

- Manuel Grillo (2008)

- Tomas Ghilino (2008)

- Noah Calbucci (2008)

- Samuele Alfano (2008)

- Alessandro Ghigliazza (2008)

I ragazzi saranno a disposizione dei Mister della Prima Squadra e della Juniores, proseguendo il loro percorso di crescita che li vede da anni all'interno del nostro ambiente con senso di appartenenza e motivazione.