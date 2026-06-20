Calcio | La San Michele presenta il consiglio direttivo: parola a Fanello, Geddo, Comentale e Castelli

Una tassello alla volta i quadri societari della San Michele stanno componendo il nuovo mosaico biancoblu.

Con l'affiliazione alla Figc sono stati svelati anche i nomi degli appartenenti al primo consiglio divertivo del nuovo corso guidato dal presidente Renzini.

Ecco le loro impressioni:



"Sono felice di iniziare questa nuova avventura in questa Società che ha come obiettivo quello di dare spazio, nella quasi totalità, ai giovani albenganesi, che saranno guidati da due allenatori capaci ed esperti" queste le parole del vicepresidente Fabio Fanello.

Il direttore generale Carlo Geddo: "Ringrazio Cesare per avermi voluto con lui, la sua visione societaria mi ha spinto ad accettare questo nuovo ruolo che per me è motivo di orgoglio, inoltre la rinascita di questa Società storica è a livello personale un'occasione per rivivere, in un'altra veste, le sensazioni che si respirano in uno spogliatoio e ritrovare in dirigenza i miei ex compagni di squadra coi quali ho condiviso tante battaglie, è stato un fattore decisivo nella mia scelta."

Sulla stessa lunghezza d'onda il segretario Gaetano Comentale: "Sono contento di intraprendere questo nuovo percorso con la San Michele in un ruolo per me inedito che affronterò con grande entusiasmo e responsabilità.

Desidero ringraziare il presidente ma soprattutto l'amico che mi ha voluto con lui, la sua fiducia è per me uno stimolo per dare il massimo.

Rivolgo un grosso in bocca al lupo a tutte le figure societarie in vista dell'inizio della nuova stagione."

Conclude il tesoriere Alessio Castelli: "Ringrazio il presidente per avere creduto in me e per avermi proposto di seguirlo in questa interessante iniziativa dove è riuscito finalmente a realizzare il suo sogno, Cesare è stato per anni il mio allenatore, poi l'ho visto dirigente ed ora sono al suo fianco in questo nuovo ruolo".

La strada è tracciata, dare spazio ai giovani di Albenga che noi cercheremo di supportare con grande passione ed impegno."