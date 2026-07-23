Pallanuoto | Da Loano ai Mondiali: Gaia Gattuso convocata con l'Italia Under 16

C'è un nuovo e grande motivo di orgoglio per la Loano sportiva: la giovane pallanuotista Gaia Gattuso, in forza al Bogliasco, è stata convocata dnella Nazionale Under 16 femminile per i Campionati del Mondo di categoria, in programma a Zagabria dal 25 al 31 luglio 2026.

La squadra azzurra partirà oggi da Roma Fiumicino per raggiungere la capitale croata.

Nella fase a gironi le azzurre affronteranno la Russia sabato alle 13:00, la Nuova Zelanda domenica alle 13:00, il Sudafrica lunedì alle 10:00 e gli Stati Uniti martedì alle 13:00. La formula del torneo, che si ispira al format delle competizioni europee di club, prevede poi direttamente quarti di finale, semifinali e finali, con le medaglie che verranno assegnate il 31 luglio alle 10:00 e alle 11:30.

Gaia condividerà questa avventura azzurra con le compagne di squadra del Bogliasco Rebecca Vighi, Francesca Lucignani e Tillia Alessia Lisa Giovanetti, oltre alle altre convocate Benedetta Gulizia, Marta Lorefice e Thea Costa (L'Ekipe Orizzonte), Sara Cresci (Rari Nantes Florentia), Noemi Leonardi e Carolina Sartori (Plebiscito Padova), Emma Simoncelli, Rebecca Vezzoli, Arianna e Irene Manenti (AN Brescia) e Sofia Zampini (Sori Pool Beach). A guidare il gruppo lo staff tecnico composto dal tecnico responsabile Aleksandra Cotti, dall'assistente tecnico Camilla Zanola, dal medico Chiara Lodoli, dalla preparatrice atletica Tamara Triossi e dalla psicologa Emilia Sammarco, con l'arbitro italiano Antonio Guarracino al seguito.

La convocazione mondiale arriva a coronamento di un'estate già positiva per la giocatrice loanese: poche settimane prima, con la rappresentativa ligure Under 15, Gattuso aveva conquistato una medaglia d'argento al Trofeo delle Regioni di pallanuoto femminile. Inoltre, con i colori del sodalizio genovese, è arrivata la conquista del titolo tricolore nella categoria Allieve.