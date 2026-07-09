Savona, taglio del nastro per il nuovo lotto della piscina Zanelli: "Struttura moderna, pensata per lo sport di base e per quello di alto livello" (FOTO)

Ieri pomeriggio, alla presenza delle autorità cittadine, delle associazioni sportive e dei rappresentanti del mondo del nuoto, è stato inaugurato il nuovo lotto della piscina intitolata a Carlo Zanelli, in corso Colombo, a Savona. Era presente anche Carla Zanelli, vedova dell'ex sindaco.

Al taglio del nastro, affidato al Sindaco Marco Russo, è seguita un'esibizione della squadra di nuoto artistico della Rari Nantes Savona, formazione ai vertici del panorama nazionale e pluricampione d'Italia, scelta per celebrare simbolicamente l'apertura di un impianto progettato sia per la pratica sportiva dei savonesi sia per consentire la pratica di questa disciplina ad alto livello.

L'intervento di ampliamento della piscina Zanelli è stato avviato nel 2024 e ha comportato un investimento complessivo di 3.545.800 euro, di cui 2,5 milioni finanziati attraverso la Missione 5 "Inclusione e Coesione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e 1.045.800 euro stanziati dal Comune di Savona.

Il nuovo lotto comprende una vasca da 25 metri con profondità di 3 metri, realizzata per consentire gli allenamenti e le competizioni di nuoto artistico, e una seconda vasca da 12 metri destinata alle attività complementari e all'avviamento alla pratica sportiva.

Con questa inaugurazione Savona porta a compimento un altro importante intervento finanziato con le risorse del PNRR e dota la città di un impianto destinato a diventare uno dei principali poli natatori della Liguria, capace di rispondere sia alle esigenze dell'attività agonistica sia a quelle della pratica sportiva quotidiana.

L'intervento rappresenta inoltre una tappa di un progetto più ampio di riqualificazione della struttura. In queste settimane, infatti, è in corso la procedura di gara per l'affidamento annuale dell'impianto, soluzione ponte in vista della presentazione di un project financing, già annunciato da parte dell'attuale gestore, la Rari Nantes Savona, che consentirà di completare definitivamente il complesso con la copertura del secondo lotto, la realizzazione della nuova centrale termica e gli interventi di riqualificazione del primo lotto, compresa l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura della vasca olimpica da 50 metri.

"Il PNRR è realtà e cambia la nostra città – ha detto il sindaco Russo alla cerimonia inaugurale –. Oggi, dopo anni di lavori che hanno attraversato anche momenti complessi come quelli causati dal caro materiali, inauguriamo una piscina che completa e valorizza un impianto natatorio di rilevanza nazionale. È un'opera che abbiamo fortemente voluto fin da quando abbiamo deciso di trasformare l'ex piscina Trento e Trieste in un impianto di sport di strada, proprio perché volevamo che la seconda vasca fosse vicina a quella già esistente per formare un unico polo sportivo. Oggi la città dispone di una nuova struttura attrattiva che si inserisce in un disegno organico".

"Raggiungiamo un traguardo molto importante per Savona – ha dichiarato, invece, l'Assessore allo Sport, Francesco Rossello –. Dopo oltre quindici anni dalla realizzazione della copertura della vasca olimpica, la città dispone finalmente di un impianto che completa e rafforza il polo natatorio della Zanelli. È un'opera attesa da anni, resa possibile grazie alla capacità dell'Amministrazione di intercettare i finanziamenti del PNRR e di affiancarli a risorse comunali. Questa inaugurazione non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale di un progetto più ampio di rigenerazione del nostro fronte mare. Lo dimostrano gli interventi già realizzati e quelli in corso, dallo skate park alla nuova spiaggia libera attrezzata ai piedi del Priamar, fino alla riqualificazione del Prolungamento. Sappiamo che il percorso non è concluso. Nei prossimi mesi sarà necessario proseguire con gli interventi previsti per completare definitivamente il complesso della Zanelli, ma oggi consegniamo alla città una struttura moderna, pensata per lo sport di base e per quello di alto livello, della quale tutti i savonesi possono essere orgogliosi".

Daniele Polti, presidente della Rari Nantes Savona, ha dichiarato: "Su questo impianto abbiamo un project prontissimo".