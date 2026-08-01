Pallanuoto | Ai mondiali Under 16 brilla la stella della loanese Gaia Gattuso

Si chiude con un nono posto l'avventura della Nazionale italiana femminile Under 16 ai Mondiali di pallanuoto di Zagabria. Le azzurrine guidate dal commissario tecnico Aleksandra Cotti hanno concluso il torneo superando la Turchia per 8-7 nell'ultima sfida, un successo al quale ha contribuito anche la loanese Gaia Gattuso, autrice di una delle reti italiane.

Per la giovane pallanuotista di Loano non sono mancate le occasioni per mettersi in luce nel corso della rassegna iridata. Nel match contro Israele, primo impegno della fase riservata alle squadre in corsa per le posizioni dalla nona alla sedicesima, dopo il tredicesimo posto ottenuto dall'Italia nella league phase, la mancina in forza al Bogliasco 1951 ha sfoderato una prestazione di altissimo livello: nel netto successo per 12-5, Gattuso ha infatti realizzato ben sei reti, trascinando le compagne alla vittoria.

Una prova straordinaria che le è valsa anche il prestigioso riconoscimento di "player of the match", confermandola tra le protagoniste della spedizione azzurra e mettendo in evidenza tutto il suo talento in una delle competizioni giovanili più importanti del panorama internazionale.