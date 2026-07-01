Calciomercato | Savona, restano in biancoblu anche Agostino, Sassari, Silvestri e Burchi

Sono quattro rinnovi importanti quelli messi nero su bianco oggi dal Savona.
Dalla porta all'attacco, ecco chi contnuerà a vestire la maglia a strisce biancoblu.
Si parte dal portiere Giuseppe Agostino, che continuerà a difendere i pali della squadra dopo le positive prestazioni offerte nell’ultimo campionato.
Resterà in biancoblu anche l’attaccante Samuele Sassari, elemento di riferimento del reparto offensivo grazie al contributo fornito in termini di reti e presenza in attacco.
Confermato inoltre Marco Silvestri, centrocampista che continuerà a mettere a disposizione della squadra le proprie qualità tecniche e la propria esperienza nel reparto nevralgico al campo.
Proseguirà infine il percorso in biancoblu di Alberto Burchi, classe 2008, giovane centrocampista che rappresenta una delle prospettive più interessanti dell'intero gruppo a disposizione di mister Sarpero.