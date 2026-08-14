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Accadeva un anno fa

Calcio | 14 agosto 2026, 20:30

Calcio | Coppa Italia di Serie C. IL VADO ELIMINA AI RIGORI L'INTER UNDER 23

I 90 minuti si sono chiusi sul risultato di 1-1, gol di Lionetti e replica di Marello. Buona prova per i rossoblu, grazie a 90 minuti di grande equilibrio

Calcio | Coppa Italia di Serie C. IL VADO ELIMINA AI RIGORI L'INTER UNDER 23

VADO - INTER UNDER 23 1-1 (18' Lionetti - 45' Marello)
 

8 VADO - Lazzarini GOL! PASSA IL VADO!

8 INTER - Mancuso para Sala!

7 VADO - Malanca gol

7 INTER - Stante gol

6 VADO -  Tampieri gol

6 INTER - Fiordilino gol

5 VADO - Rosa gol, si va a oltranza

5 INTER - Jakirovic gol

4 VADO - Lionetti gol

4 INTER - Zuberek, para Sala

3 VADO - Ferro gol

3 INTER - Mosconi gol

2 VADO - Piana gol 

2 INTER - Bovo gol

1 VADO - Vita, rigore parato da Melgrati

1 INTER - Marello gol

CALCI DI RIGORE
 

94' FINISCE QUA! 1-1 al novantesimo, si va ai calci di rigore

93' il Vado chiude in avanti, punizione per Tampieri, nessuno trova la deviazione decisiva

92' Vita calcia centrale dai 20 metri, approva il presidente Franco Tarabotto

90' saranno quattro i minuti di recupero

90' Vado nel fortino, Pastorino chiama i suoi a riguadagnare immediatamente metri

89' Zuberek giù in area a pochi passi da Sala, Papa lascia correre ad ampi gesti. Nuove proteste interiste per un tocco di gomito da parte di Malanca.

40' cinque minuti alla fine, nel caso persistesse la parità saranno battuti direttamente i calci di rigore

34' Due cambi Inter:  Vecchi sceglie Bovo e Jakirovic, match concluso per Kaczmarski e Mayé

32' cambio Vado: escono Gulinelli e De Rinaldis, in campo Piana e Ferro

31' Zuberek incrocia sul primo palo da posizione non semplice, Sala monitora il suo palo

30' si rivede il Vado: Lionetti sviluppa a destra per Dellepiane, cross basso immediato per Vita. Per il direttore di gara l'ultimo tocco è della punta rossoblu

28' problemi all'avambraccio per Tampieri, il giocatore è dolorante a terra

27' grande intervento di Sala su Mosconi, l'attaccante era però in posizione irregolare

25' riprende il gioco

22' cooling break, inizia ad avvicinarsi la prospettiva dei calci di rigore

18' sostituzioni anche per Pastorino: escono Saiani Saltarelli e Lischetti, al loro posto Rosa, Lazzarini e Tampieri

17' cambio Inter: lascia il campo Lavelli, entra Zuberek. Vecchi richiama anche Agbonifo, al suo posto Mosconi

11' Ancora un'opportunità per l'Inter, angolo di Marello, Amerighi anticipa Dellepiane, ma di piattone non incrocia lo specchio

10' Malanca rimedia in due tempi su Lavelli, prova attenta fino ad ora del centrale rossoblu

6' perde palla Saltarelli sulla propria trequarti, Agbonifo slalomeggia prima di calciare col mancino a lato da posizione favorevolissima

5' Inter che prova a dare un'impronta, anche fisica, più marcata in questi primi minuti della ripresa

3' Agbonifo spolvera il destro dai 20 metri, battuta violenta, un metro sopra la traversa di Sala

1' si riparte! Non ci sono cambi

SECONDO TEMPO
 

47' squadre negli spogliatoi, 1-1 al Sivori. Ultimo tentativo Inter con il colpo di testa di Amerighi

45' IL PAREGGIO DELL'INTER! MARELLO! SALA RESPINGE IL PENALTY DI LAVELLI, DA POSIZIONE DEFILATA ARRIVA IL TAP IN DEL NUMERO TRE OSPITE

44' RIGORE INTER! Proprio Saltarelli tocca di mano in area dopo il tentativo di Lavelli, Papi non ha dubbi

43' si accende un mischione prima del calcio d'angolo, animi su di giri per Saltarelli e Fiordilino, l'arbitro Papi li ammonisce entrambi

42' punizione Inter, batte Marello a rientrare, Malanca allunga in corner

40' primo cartellino, è per Luca Dellapiane

36' De Rinaldis prova il lob da centrocampo, Melgrati controlla. Applausi comunque dai sostenitori rossoblu

35' gran tackle di Malanca su Lavelli, fondamentale la chiusura del centrale scuola Samp

34' si alza Gulinelli, a catena anche Dellepiane, spazza dall'area non senza affanni la difesa nerazzurra

30' siamo arrivati alla mezz'ora di gioco

27' subito Inter. Amerighi pennella in area, Lavelli vince il duello fisico con Saltarelli trovando il colpo di testa: sfera a lato di poco

23' gioco interrotto, cooling break al Sivori

21' non ce la fa Milani, nell'Inter entra Marello

20' vantaggio meritato per i rossoblu, in campo con buon equilibrio in questo avvio di gara

18' VADO IN VANTAGGIO! LIONETTI! PALLONE A CAMPANILE DOPO IL CROSS DI SALTARELLI, MELGRATI ESCE MALE, IL CENTROCAMPISTA NE APPROFITTA E DI TESTA DEPOSITA IN RETE

17' Milani a terra, qualche secondo di stop

12' è Lionetti "l'equilibratore" rossoblu, a seconda dei suoi movimenti il Vado passa dal 3-5-2 al 3-4-2-1

6' il Vado non rinuncia a portare tanti uomini sulla trequarti avversaria, buona personalità in questo avvio per i ragazzi di Pastorino

3' break Vado, brillante Lischetti sulla trequarti, assist per Vita che di destro però non riesce a dare forza alal conclusione. Opportunità nitida per i rossoblu

2' prima impostazione "pigra" di Saltarelli, riconquista palla l'Inter, il cross di Milani è però completamente scentrato

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

Esordio stagionale per il Vado in Coppa Italia di Serie C. Il primo approccio al mondo del professionismo, dopo la promozione in terza serie ottenuta pochi mesi fa.

Il cammino dei rossoblu inizierà dalla sfida al Sivori di Sestri Levante, contro l'Inter Under 23.
 

Le scelte dei mister:

VADO (3-4-2-1): Sala; Gulinelli, Malanca, Saltarelli; Dellepiane, De Rinaldis, Di Munno, Saiani; Lionetti, Vita; Lischetti.
A disposizione: Calvani, Bellocci, Tampieri, Simonetta, Lazzarini, Piana, Costantino, Candiano, Tiana, Ferro, Rosa.

Allenatore: Pastorino.
 

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Prestia, Mayé; Amerighi, Kaczmarski, Fiordilino, Milani; Agbonifo, Mancuso; Lavelli.

A disposizione: Taho, Raimondi, Marello, Cerpelletti, Zanchetta, Zuberek, Bovo, Matarrese, Re Cecconi, Mosconi, Garonetti, Jakirovic.

Allenatore:  Vecchi.
 

Arbitro:  Papi (sez. di Prato)

Assistenti: Balducci-Guiducci

Quarto ufficiale: Picardi

Redazione

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