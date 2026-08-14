Calcio | Coppa Italia di Serie C. IL VADO ELIMINA AI RIGORI L'INTER UNDER 23

VADO - INTER UNDER 23 1-1 (18' Lionetti - 45' Marello)
8 VADO - Lazzarini GOL! PASSA IL VADO!
8 INTER - Mancuso para Sala!
7 VADO - Malanca gol
7 INTER - Stante gol
6 VADO - Tampieri gol
6 INTER - Fiordilino gol
5 VADO - Rosa gol, si va a oltranza
5 INTER - Jakirovic gol
4 VADO - Lionetti gol
4 INTER - Zuberek, para Sala
3 VADO - Ferro gol
3 INTER - Mosconi gol
2 VADO - Piana gol
2 INTER - Bovo gol
1 VADO - Vita, rigore parato da Melgrati
1 INTER - Marello gol
CALCI DI RIGORE
94' FINISCE QUA! 1-1 al novantesimo, si va ai calci di rigore
93' il Vado chiude in avanti, punizione per Tampieri, nessuno trova la deviazione decisiva
92' Vita calcia centrale dai 20 metri, approva il presidente Franco Tarabotto
90' saranno quattro i minuti di recupero
90' Vado nel fortino, Pastorino chiama i suoi a riguadagnare immediatamente metri
89' Zuberek giù in area a pochi passi da Sala, Papa lascia correre ad ampi gesti. Nuove proteste interiste per un tocco di gomito da parte di Malanca.
40' cinque minuti alla fine, nel caso persistesse la parità saranno battuti direttamente i calci di rigore
34' Due cambi Inter: Vecchi sceglie Bovo e Jakirovic, match concluso per Kaczmarski e Mayé
32' cambio Vado: escono Gulinelli e De Rinaldis, in campo Piana e Ferro
31' Zuberek incrocia sul primo palo da posizione non semplice, Sala monitora il suo palo
30' si rivede il Vado: Lionetti sviluppa a destra per Dellepiane, cross basso immediato per Vita. Per il direttore di gara l'ultimo tocco è della punta rossoblu
28' problemi all'avambraccio per Tampieri, il giocatore è dolorante a terra
27' grande intervento di Sala su Mosconi, l'attaccante era però in posizione irregolare
25' riprende il gioco
22' cooling break, inizia ad avvicinarsi la prospettiva dei calci di rigore
18' sostituzioni anche per Pastorino: escono Saiani Saltarelli e Lischetti, al loro posto Rosa, Lazzarini e Tampieri
17' cambio Inter: lascia il campo Lavelli, entra Zuberek. Vecchi richiama anche Agbonifo, al suo posto Mosconi
11' Ancora un'opportunità per l'Inter, angolo di Marello, Amerighi anticipa Dellepiane, ma di piattone non incrocia lo specchio
10' Malanca rimedia in due tempi su Lavelli, prova attenta fino ad ora del centrale rossoblu
6' perde palla Saltarelli sulla propria trequarti, Agbonifo slalomeggia prima di calciare col mancino a lato da posizione favorevolissima
5' Inter che prova a dare un'impronta, anche fisica, più marcata in questi primi minuti della ripresa
3' Agbonifo spolvera il destro dai 20 metri, battuta violenta, un metro sopra la traversa di Sala
1' si riparte! Non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
47' squadre negli spogliatoi, 1-1 al Sivori. Ultimo tentativo Inter con il colpo di testa di Amerighi
45' IL PAREGGIO DELL'INTER! MARELLO! SALA RESPINGE IL PENALTY DI LAVELLI, DA POSIZIONE DEFILATA ARRIVA IL TAP IN DEL NUMERO TRE OSPITE
44' RIGORE INTER! Proprio Saltarelli tocca di mano in area dopo il tentativo di Lavelli, Papi non ha dubbi
43' si accende un mischione prima del calcio d'angolo, animi su di giri per Saltarelli e Fiordilino, l'arbitro Papi li ammonisce entrambi
42' punizione Inter, batte Marello a rientrare, Malanca allunga in corner
40' primo cartellino, è per Luca Dellapiane
36' De Rinaldis prova il lob da centrocampo, Melgrati controlla. Applausi comunque dai sostenitori rossoblu
35' gran tackle di Malanca su Lavelli, fondamentale la chiusura del centrale scuola Samp
34' si alza Gulinelli, a catena anche Dellepiane, spazza dall'area non senza affanni la difesa nerazzurra
30' siamo arrivati alla mezz'ora di gioco
27' subito Inter. Amerighi pennella in area, Lavelli vince il duello fisico con Saltarelli trovando il colpo di testa: sfera a lato di poco
23' gioco interrotto, cooling break al Sivori
21' non ce la fa Milani, nell'Inter entra Marello
20' vantaggio meritato per i rossoblu, in campo con buon equilibrio in questo avvio di gara
18' VADO IN VANTAGGIO! LIONETTI! PALLONE A CAMPANILE DOPO IL CROSS DI SALTARELLI, MELGRATI ESCE MALE, IL CENTROCAMPISTA NE APPROFITTA E DI TESTA DEPOSITA IN RETE
17' Milani a terra, qualche secondo di stop
12' è Lionetti "l'equilibratore" rossoblu, a seconda dei suoi movimenti il Vado passa dal 3-5-2 al 3-4-2-1
6' il Vado non rinuncia a portare tanti uomini sulla trequarti avversaria, buona personalità in questo avvio per i ragazzi di Pastorino
3' break Vado, brillante Lischetti sulla trequarti, assist per Vita che di destro però non riesce a dare forza alal conclusione. Opportunità nitida per i rossoblu
2' prima impostazione "pigra" di Saltarelli, riconquista palla l'Inter, il cross di Milani è però completamente scentrato
1' si parte!
PRIMO TEMPO
Esordio stagionale per il Vado in Coppa Italia di Serie C. Il primo approccio al mondo del professionismo, dopo la promozione in terza serie ottenuta pochi mesi fa.
Il cammino dei rossoblu inizierà dalla sfida al Sivori di Sestri Levante, contro l'Inter Under 23.
Le scelte dei mister:
VADO (3-4-2-1): Sala; Gulinelli, Malanca, Saltarelli; Dellepiane, De Rinaldis, Di Munno, Saiani; Lionetti, Vita; Lischetti.
A disposizione: Calvani, Bellocci, Tampieri, Simonetta, Lazzarini, Piana, Costantino, Candiano, Tiana, Ferro, Rosa.
Allenatore: Pastorino.
INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Prestia, Mayé; Amerighi, Kaczmarski, Fiordilino, Milani; Agbonifo, Mancuso; Lavelli.
A disposizione: Taho, Raimondi, Marello, Cerpelletti, Zanchetta, Zuberek, Bovo, Matarrese, Re Cecconi, Mosconi, Garonetti, Jakirovic.
Allenatore: Vecchi.
Arbitro: Papi (sez. di Prato)
Assistenti: Balducci-Guiducci
Quarto ufficiale: Picardi