Calcio. Ancora un successo nel precampionato della San Francesco Loano, 3-1 alla Baia Alassio Auxilium

Buon test per il San Francesco Loano, che ha superato giovedì scorso 3-1 la Baia Alassio Auxilium in amichevole, confermando le buone sensazioni mostrate nelle uscite precampionato.

I ragazzi di mister Lupo hanno tenuto sempre il controllo del match, mostrando belle trame di gioco e un’ottima condizione generale. A segno Alberto, Auteri e Celella, con il capitano che si conferma in grande forma: tre gol nelle prime due uscite amichevoli per lui. Per le vespe gol del neoacquisto Melegazzi.

Intanto, allo stadio Ellena proseguono i lavori di adeguamento dell’impianto, in vista dell’inizio della stagione 2025/26.

La partita di Coppa contro il Taggia sarà disputata sabato 30 agosto alle 19.



Le formazioni della San Francesco Loano.

1° tempo: Pusceddu, Lingua, Leo, Bonifazio, Lufi , Alberto, Campelli, Basso, Celella, Auteri, Cauteruccio.

2° tempo: Scalvini, Oxhallari, Leo, Rizzonato, Lufi , Berto, Campelli, Bass, Carastro, Auteri, Pazos.