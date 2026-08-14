Calcio. Nessun gol alla "Natta", ma indicazioni interessanti per Amirante e Moraglia: Celle Varazze-Pietra Ligure finisce 0-0

CELLE VARAZZE - PIETRA LIGURE 0-0

FINISCE QUI! L'AMICHEVOLE TRA CELLE VARAZZE E PIETRA LIGURE TERMINA SENZA RETI. Buone indicazioni comunque per Amirante e Moraglia: Civette pericolose nella prima mezz'ora con due occasioni di Lustosa, Pietra ordinato e propositivo con Balla a sfiorare il gol a inizio ripresa

85' nel Pietra, debutto in prima squadra per Ravera tra i pali e Monzo, minuti anche per Bigaglia e Pulito

81' Castrofilippo si complica la vita in area dopo un'ottimo intervento difensivo, Armini raccoglie dal limite scaraventando però sopra la traversa, sfuma una buona chance per il Celle

77' Celle Varazze in avanti, traversone arretrato dalla sinistra che nessun giocatore biancoblu riesce a girare verso lo specchio

70' altri cambi per Moraglia, ultimi venti minuti di un'amichevole ancora senza reti, ma con diversi spunti interessanti da entrambe le parti

63' risponde il Celle Varazze con l'incornata di Turone dal limite dell'area piccola, sfera alta

61' parte col sinistro Leo, traiettoria insidiosa che termina non distante dall'incrocio

60' punizione per il Pietra, sul pallone Giglio e Leo

53' Celella e Farrauto in campo nel Pietra, fuori Insolito e Rovere, quest'ultimo dopo aver accusato un fastidio all'altezza della coscia

50' Radu Mitu miracoloso su Balla, Pietra vicinissimo al vantaggio con l'incornata del difensore biancoceleste

46' si riparte subito con un Celle praticamente rivoluzionato in ogni posizione, Pietra invece con ancora gli effettivi del primo tempo

SECONDO TEMPO

Finisce senza reti il primo tempo dell'amichevole tra Celle e Pietra. Buone indicazioni per entrambe le squadre: Civette pericolose due volte con Lustosa, Pietra ordinato e propositivo specie nella seconda metà di frazione

43' si rivede in avanti il Celle Varazze: girata di testa di Padovan al limite dell'area piccola sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, sfera direttamente a lato

41' altra traiettoria perfetta di Fatnassi dalla bandierina, Balla di testa sfiora solamente il pallone mancando l'appuntamento col gol da ottima posizione

40' punizione tagliata di Fatnassi, si rifugia in angola la difesa di casa

36' bene la squadra di Moraglia in questa fase: Leo da sinistra non trova Dominici, ma Insolito raccoglie sul secondo palo, porta a spasso un paio di avversari prima di incrociare col mancino, Atzori controlla facile a terra

33' Pietra pericoloso! Recupero alto di Giglio, dai e vai con Insolito e diagonale di prima intenzione da parte del centrocampista ex Imperia, decisiva la parata in tuffo di Atzori

27' risposta biancoceleste con la conclusione dal venti metri di Rovere sugli sviluppi del corner conquistato da Dominici, pallone alto

25' traversa del Celle Varazze! Sinistro violento dal limite di Lustosa, sfera che centra il pieno il legno

24' Pietra in avanti con il traversone dalla sinistra di Leo, Padovan e Atzori neutralizzano

22' ricerca costante della manovra palla a terra a due tocchi da parte delle Civette, chiare le richieste di Amirante ai suoi giocatori

14' Celle Varazze a un passo dal gol! Traversone forte e teso sul secondo palo dove Lustosa, in corsa, trova la deviazione al volo, respinta dal super riflesso di Duberti

12' Donaggio prova a sfondare per vie centrali, si chiude la difesa del Pietra che libera l'area

11' nulla di particolare da segnalare fin qui, squadre che stanno comunque cercando di giocare palla a terra

5' moduli a specchio per Moraglia e Amirante, che si affidano entrambi al 4-3-3: da una parte c'è Donaggio come riferimento centrale, sul versante opposto Dominici schierato in mezzo a Insolito e Rovere

3' rispetto alle distinte, nel Celle Varazze ci sono tre giocatori in campo senza numero

1' si parte

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Atzori, Miragliotta, Scarrone, Squarzoni, Donaggio, Lustosa, Padovan, Annaloro, Graziani, Sarpa, Traniello. A disposizione : Mitu, Ghigliotti, Turone, Di Battista, A. Calcagno, Armini, Birzò, Pinilla, Ressia, F. Calcagno. Allenatore : Amirante