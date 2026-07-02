Calcio | Vado. Mister Pastorino disegna il Vado da Serie C: "Umili, ma propositivi" (VIDEO)

"Umili ma propositivi". Si può riassumere in questo slogan il manifesto calcistico e caratteriale di mister Pastorino, presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Vado in vista del prossimo campionato di Serie C. Insieme al direttore sportivo Mancuso, il tecnico - ex grande avversario nelle fila del Ligorna - ha tracciato le linee guida del nuovo progetto rossoblù, basato su una totale sintonia con la dirigenza, un'identità tattica precisa e una rosa costruita con intelligenza e sostenibilità.

"Ho apprezzato moltissimo il direttore quando il primo giorno mi ha detto 'costruiamola insieme'. Stiamo cercando di allestire una squadra che abbia gamba, entusiasmo, fame e qualità. Sappiamo che la Serie C è difficile e che ci saranno ampie fasi della partita in cui dovremo lavorare con il blocco basso e difenderci con grande umiltà, ma non voglio una squadra puramente difensiva. Senza presunzione, credo che una squadra debba sempre provare a essere coraggiosa e propositiva, anche quando l'obiettivo principale è salvarsi."

Il sistema tattico di base del nuovo Vado sarà tendenzialmente la difesa a tre, con moduli di riferimento flessibili come il 3-4-2-1 o il 3-5-2. Si tratta di un'impostazione che il tecnico adotta da anni, ideale per garantire densità in fase di non possesso – quando i quinti si abbassano per difendere a cinque – e per offendere inserendo i braccetti difensivi nella manovra.

L'allenatore ha sottolineato come i giocatori rimasti in rosa siano quasi tutti difensori già abituati a lavorare a tre. L'anno scorso, visionando il Vado da avversario, Pastorino aveva notato un reparto arretrato solidissimo, forte fisicamente e di grande personalità, e l'intenzione primaria è quella di non snaturare queste caratteristiche. La flessibilità strategica non mancherà: all'occorrenza, a gara in corso o per sbloccare il risultato, la squadra sarà pronta a disporsi a quattro dietro.

Sulla composizione del reparto offensivo, Pastorino ha espresso grande soddisfazione per la permanenza di Vita, descritto come un elemento di assoluto valore e di grande duttilià in zona offensiva. Per completare lo scacchiere, l'identikit del centravanti cercato sul mercato è chiaro: si punta a una classica prima punta, forte fisicamente e dotata di gamba, capace sia di attaccare la profondità sia di legare il gioco per fare da punto di riferimento centrale.

Il mister ha voluto dedicare un passaggio fondamentale allo staff, ritenuto il vero motore per la crescita dei calciatori e della società, ringraziando la dirigenza per avergli permesso di portare i suoi collaboratori storici.

Sul fronte logistico e organizzativo, a causa della situazione delle strutture, il Vado dovrà sdoppiarsi tra il Chittolina e Sestri Levante. L'allenatore ha commentato lo spostamento spiegando che, sebbene le misure del terreno di gioco siano quasi identiche, i due impianti offrono riferimenti visivi completamente opposti: a Vado c'è la pista d'atletica e grande ampiezza, mentre a Sestri l'ambiente è molto racchiuso. Per questo motivo la squadra svolgerà alcuni allenamenti e amichevoli a Sestri per prendere la giusta confidenza.

Il direttore sportivo Mancuso, ha spiegato la scelta di affidare la panchina a Pastorino proprio dopo averlo affrontato da avversario:

"Il mister si è meritato la Piazza Vado e la Serie C per il campionato importante che ha disputato. L'anno scorso a Ligorna ci ha messo tantissimo in difficoltà con il suo gioco. A volte noi direttori cerchiamo altrove, mentre dobbiamo essere bravi a dare occasioni a chi se le crea sul campo. Qui a Vado non prendiamo i giocatori per consegnarli direttamente all'allenatore: c'è totale condivisione. Noi proponiamo, il mister valuta le caratteristiche e, se siamo contenti entrambi, il calciatore arriva."

Mancuso ha poi fatto chiarezza sulle manovre di mercato, svelando un retroscena ironico legato alle scorse settimane: nelle prime interviste il direttore aveva parlato di una rivoluzione totale, ammettendo oggi di aver consapevolmente bleffato per proteggere i conti della società.

Per quanto riguarda i movimenti ufficiali, sono già stati trovati gli accordi per le conferme di Bellocci, Lazzarini, Vita, De Rinaldis, Gulinelli e Bondioli, mentre si è in dirittura d'arrivo per chiudere la trattativa con Saltarelli. Mancuso predica comunque pazienza per il completamento della rosa: il mercato entrerà nel vivo ad agosto e il gruppo non sarà completo all'inizio del ritiro, che durerà dieci giorni.

Infine, con le pratiche per il ritiro ufficialmente concluse, i rossoblu si recheranno a Salice d'Ulzio dal 18 al 27 luglio. La società ha annunciato che nelle prossime ore verranno svelati i dettagli di due importanti amichevoli estive da disputare durante la preparazione: una contro una compagine di Serie A e una contro una squadra di Serie C.