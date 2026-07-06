Atletica Arcobaleno | Campionati Juniores. Casale, Perelli e la 4x400 chiudono con risultati incoraggianti a Caorle

E anche la trasferta di Caorle (Campionati Italiani Juniores, Under 20) va in archivio, con riscontri positivi per i rappresentanti dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Il primo a scendere in pista è Edoardo Casale impegnato sui 5.000. Gara attenta e molto ben distribuita per l’allievo di Sergio Lo Presti, per chiudere in 6° posizione nella prima serie, con il suo secondo crono all time (15.36.23) che gli frutta una 22° posizione in classifica generale.





Viene poi il momento per Dario Perelli di scendere in pedana nel martello. Un po’ di tensione, comprensibile per un ragazzone che è comunque al primo anno di categoria tra gli junior, e i primi due lanci sono nulli. Nel terzo l’orgoglio e la tecnica si allineano e ne esce un ottimo 55.83.

Risultato che consente la qualificazione per i 3 lanci di finale, sfiorando il primato personale di Dario (per la felicità del suo coach Alessandro Senelli). Negli ulteriori 3 lanci non ci sono miglioramenti e la classifica finale ratifica l’ottavo posto.





Si passa a domenica e, proprio nelle battute conclusive della giornata, a scendere sull’anello sono le 4 girls della staffetta 4x400. Formazione con Lisa Vitiello-Letizia Leoni-Giulia Malgrati e Asia Zucchino.

Il contesto agonistico è di buon livello e, pur battagliando, le nostre non vanno oltre il 5° posto nella seconda serie, chiudendo in 4.06.38.

Nella classifica complessiva, contraddistinta da numerose squalifiche, l’Arcobaleno ètermina in 17° posizione.