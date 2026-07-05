Pesistica Olimpica | E' super Liguria al Trofeo delle Regioni: all'esordio arriva subito un terzo posto

Importante risultato per la rappresentativa ligure della pesistica olimpica al Trofeo delle Regioni, manifestazione andata in scena a Pomezia e organizzata dal Comitato Regionale Lazio della FIPE. Per la prima volta la Liguria ha preso parte all'evento con una propria squadra regionale, guidata dal direttore tecnico regionale Mauro Lombardini, riuscendo subito a conquistare un prestigioso terzo posto nella classifica generale.

La selezione ligure si è distinta sia in campo femminile sia in quello maschile. Le ragazze hanno ottenuto uno splendido secondo posto di squadra, chiudendo alle spalle soltanto del Lazio. A rappresentare la Liguria sono state Federica Damonte (Under 17), Flavia Garbarino (Juniores) ed Eliana Capelli (Seniores).

Buona anche la prova della squadra maschile, composta da Alexandru Bulai (Under 17), Lorenzo Parma (Juniores) e Matteo Provino (Seniores), che ha conquistato il terzo posto di categoria.

La somma dei risultati ottenuti dalle due rappresentative ha permesso alla Liguria di salire sul terzo gradino del podio nella classifica generale del Trofeo delle Regioni, alle spalle di Lazio e Veneto, confermando la crescita del movimento regionale e la qualità del lavoro svolto dalle società e dai tecnici sul territorio.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo considerando l'esordio della rappresentativa ligure nella manifestazione nazionale, capace di competere fin da subito con realtà storicamente ai vertici della pesistica italiana.

A commentare il risultato è stata il presidente del Comitato Regionale FIPE Liguria, Laura Sicco:

"Siamo molto soddisfatti per questo importante risultato. Arrivare terzi, subito dietro a grandi regioni come Lazio e Campania, conferma che i nostri atleti stanno crescendo molto. Grande merito va ai nostri tecnici ed in particolare al nostro direttore tecnico regionale Mauro Lombardini che ha guidato la spedizione. Questo terzo posto è un ulteriore importante tassello per riportare la Liguria ed il centro di preparazione di Savona tra i punti di riferimento nazionali per la Pesistica Olimpica e Paralimpica".