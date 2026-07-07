Varazze | Approvato il progetto esecutivo della nuova pista di pattinaggio al Salice

È stato approvato il progetto esecutivo del primo lotto dell’impianto polisportivo in località Salice a Varazze, che prevede la realizzazione della nuova pista di pattinaggio e delle opere connesse. Si conclude così la fase progettuale e si apre quella operativa: nelle prossime settimane sarà pubblicata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

L'approvazione del progetto esecutivo rappresenta un passaggio decisivo all'interno di un percorso amministrativo e tecnico articolato, che consentirà di avviare uno degli investimenti più significativi degli ultimi anni sugli impianti sportivi della città.

"Con l'approvazione del progetto esecutivo manteniamo un impegno assunto con la città e con il mondo dello sport. – dichiara il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – Crediamo che investire nello sport significhi investire nella qualità della vita, nell'educazione dei giovani, nell'aggregazione e nella crescita della nostra comunità. Per questo la realizzazione del nuovo polo sportivo del Salice rappresenta una delle opere strategiche del nostro mandato. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per migliorare e valorizzare le strutture esistenti e, allo stesso tempo, per realizzarne di nuove. La nuova pista di pattinaggio permetterà finalmente a Varazze di disporre di un impianto moderno, funzionale e adeguato alle esigenze delle associazioni sportive, offrendo nuove opportunità ai nostri atleti e consentendo di ospitare eventi e competizioni di rilievo, con ricadute significative per tutto il territorio".

Il progetto complessivo del nuovo polo sportivo ha un valore di 2.870.000 euro ed è articolato in tre lotti funzionali. Il primo lotto, dal valore di 1.200.000 euro, riguarda la realizzazione della pista di pattinaggio con l’impianto di illuminazione, di una struttura prefabbricata per spogliatoi e di un’area parcheggio.

Grazie al bando “Sport Missione Comune 2024”, il Comune di Varazze ha ottenuto per questo intervento un finanziamento dall’Istituto per il Credito Sportivo di 1.200.000 euro a tasso zero, quindi senza interessi a carico dell’Ente.

Gli interventi del primo lotto prevedono innanzitutto opere geotecniche e di regimazione delle acque. Verrà quindi realizzata una pista con pavimentazione specifica per roller skating, con un alto grado di scorrevolezza, per poter praticare in sicurezza il pattinaggio corsa. Verranno utilizzate speciali resine sintetiche che consentono l’uso anche a superficie umida, non richiedono manutenzione e hanno un’ottima resistenza all’usura, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. All’interno della pista è prevista anche un’area dedicata al pattinaggio artistico. Verranno riqualificati le gradinate già esistenti per consentire al pubblico di assistere alle manifestazioni e saranno installati dei moduli prefabbricati per spogliatoi e servizi.

"L'approvazione del progetto esecutivo certifica che l'intervento è stato sviluppato in ogni suo dettaglio tecnico, economico e costruttivo. In questi mesi è stato svolto un intenso lavoro di coordinamento tra progettisti, Uffici comunali ed Enti coinvolti per arrivare a un progetto completo e che risponde ad altissimi standard qualitativi. – conclude il Sindaco - Il progetto, infatti, ha ottenuto il nulla osta dal CONI Liguria e il parere positivo della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR). La pista ad anello, lunga 200 metri e illuminata da otto torri faro, sarà realizzata secondo il modello 'World Skate' e omologabile per competizioni nazionali e internazionali. Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori; l'obiettivo è aprire il cantiere entro la fine dell'anno e completare i lavori in sei mesi, dando concreta attuazione a un'opera molto attesa dalla città e dalle associazioni sportive".