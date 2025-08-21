Calcio. Il Millesimo affila gli artigli, 6-1 sonante all'Acqui

Prosegue a suon di gol la preparazione del Millesimo, che nell’ultimo test estivo supera con un netto 6-1 l’Acqui (formazione che milita nel girone di Eccellenza piemontese). Dopo un avvio in salita, con il rigore realizzato da Saviozzi al 5’ che porta avanti i bianchi, i giallorossi reagiscono con carattere e ribaltano il match già nel primo tempo, chiuso sul 4-1. Nella ripresa arrivano altre due reti che fissano il punteggio finale sul 6-1.
Da segnalare la doppietta di Totaro e le firme di Gadau, Gualtieri, Piccardo e La Rosa, in una prova convincente che conferma la crescita della squadra in vista dei prossimi impegni.
Millesimo / Acqui 6-1
Reti: Saviozzi , Totaro 2, Gadau, Gualtieri, Piccardo, La Rosa.
Millesimo – Primo tempo: Conde, Gualtieri, Delfino, Cigliutti, Latini, Lazzaretti, Sicca, Gadau, Villar, Totaro, Bogarin.
Millesimo – Secondo tempo: Buso, Rolandi, Siri, Guarco, La Rosa, Facello, Bove, Vittori A., Casassa, Piccardo, Vittori Y.