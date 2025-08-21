Nuoto artistico. La Nazionale si esibisce a Luceto, porte aperte venerdì pomeriggio insieme alle ragazze di Patrizia Giallombardo

La Nazionale Italiana categoria Ragazze di Nuoto Artistico si presenterà al pubblico venerdì 22 agosto, alle ore 18.00, nella piscina comunale di Luceto ad Albisola Superiore.
L’esibizione, organizzata dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo, rappresenta l’ultima occasione per vedere all’opera le giovani azzurre prima della partenza per i Campionati Mondiali di categoria, in programma ad Atene dal 26 al 30 agosto.
L’ingresso sarà libero, offrendo così a tutti gli appassionati la possibilità di sostenere la squadra nel suo debutto stagionale.