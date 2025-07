Calciomercato. Un figlio d'arte per la San Francesco Loano, in attacco c'è Thomas Celella

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



E' una San Francesco Loano che si preannuncia con la carta d'identità particolarmente verde quella che affronterà per il secondo anno consecutivo il campionato di Eccellenza.

L'ultimo innesto confermato porta un cognome importante per il movimento dilettantistico ligure: Thomas Celella è infatti figlio di Beppe Celella, ex centravanti tra le altre di Imperia, Finale e Golfodianese.

Proprio con il padre condivide il ruolo di punta, dopo aver trascorso l'intera trafila giovanile nei vivai di Imperia e Sanremese. Ora l'approdo in Prima Squadra con i colori rossoblu, presentato da Aldo Graziano e Salvatore Cavaliere negli uffici dell'Ellena.

Quello della punta classe 2008 potrebbe non essere l'ultimo arrivo "under", data la volontà della San Francesco Loano di valorizzare i talenti del territorio.