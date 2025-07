Imperia calcio verso l’iscrizione alla Serie D: attesa febbrile per la scadenza delle 17

Ore febbrili per il destino dell’Imperia Calcio. Scadono, infatti, oggi, giovedì 10 luglio, alle ore 17 i termini per l’iscrizione al campionato di Serie D e, secondo quanto trapela, la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di procedere in tal senso. Un cambio di rotta maturato nelle ultime 48 ore, dopo settimane di incertezza, il tramonto della trattativa con Giuseppe Ruggieri e la concreta possibilità di ripartire, addirittura, dalla Seconda Categoria, come avrebbe, solo nel pomeriggio di martedì, preannunciato il presidente Fabrizio Gramondo a un gruppo di calciatori riuniti al campo dei Piani per un ultimo pranzo di addio.

A spostare l’ago della bilancia sarebbe stata una riunione di giunta straordinaria convocata nel tardo pomeriggio dell'altro ieri dal sindaco Claudio Scajola, dopo aver appreso delle intenzioni della dirigenza, alla quale ha preso parte anche il delegato provinciale della Figc Silvio Canetti. Un summit bollente, ma evidentemente risolutivo, che ha convinto la società a fare un tentativo concreto per restare nel campionato dilettantistico di vertice.

Ieri mattina era previsto un intervento del presidente Fabio Gramondo ai microfoni del nostro spazio 'Caffè Forte', dedicato alla vicenda, ma un impegno improvviso legato alla sua attività di chirurgo ha impedito la partecipazione. Segno, questo, di una situazione ancora fluida e complessa.

Se l’iscrizione verrà formalizzata entro le 17 scatterà immediatamente il lavoro su più fronti: dalla definizione del nuovo assetto societario, alla scelta dell’allenatore, fino alla composizione della rosa, per la quale è stato messo in preallarme anche un noto tecnico ponentino, resa difficile, ma non impossibile, per una piazza come Imperia, che non vuole abbandonare il palcoscenico della Serie D.

Secondo le regole federali, infatti, la procedura (solo telematica) per l'iscrizione alla serie D si conclude oggi alle 17. 00. A quel punto la LND procederà al vaglio delle richieste e il 16 luglio si saprà se l’iscrizione è andata a buon fine. In caso contrario si potrà presentare, entro le 14 del 21 luglio, ricorso. Entro il 25 luglio, infine, la Co.Vi.So.D si pronuncerà sui ricorsi e a quel punto sarà comunicato l’organico del prossimo torneo di serie D. Le prossime ore saranno decisive: la città attende con il fiato sospeso.