Triathlon | Liguria abbonata al podio al Trofeo delle Regioni

Trasferta positiva per la rappresentativa ligure al Trofeo delle Regioni di Triathlon, disputato domenica 5 luglio al Lago Le Bandie di Lovadina (Treviso). La selezione regionale ha centrato tre piazzamenti nelle prime sei posizioni, confermando i progressi del movimento giovanile.

Nella categoria Junior, la staffetta composta da Vittoria Facco (Fiamme Azzurre), Francesco Cappellini (G.S. Fiamme Oro), Chiara Guarisco e Ludovico Trincheri (Doria Nuoto Loano) ha sfiorato il podio, chiudendo al quarto posto dopo essere rimasta a lungo in lotta per le posizioni di vertice.

Sesta piazza, invece, nella categoria Youth per Aurora Cadente (G.S. Fiamme Oro), Lorenzo Cocchi (Feniks Team), Emma Cabella (Airone Triathlon) e Nicolò Reitano (Rari Nantes Imperia), protagonisti di una prova sempre nelle zone alte della classifica.

Tra i Ragazzi è arrivato il quinto posto grazie a Margherita Silvestri e Francesco Valle (G.S. Aragno Triathlon), Dafne Cianci (G.S. Fiamme Oro) ed Edoardo Leone Muzza (Doria Nuoto Loano), risultato che rappresenta un buon punto di partenza in vista del Trofeo CONI di ottobre, al quale prenderanno parte tre componenti della formazione.

Hanno inoltre preso parte alla manifestazione anche le seconde staffette liguri nelle categorie Junior e Youth, che hanno sfruttato l'occasione per accumulare esperienza in un contesto di alto livello.

Soddisfatta la responsabile tecnica regionale Camilla Priarone, che ha evidenziato come questi risultati siano il frutto del lavoro svolto dal Comitato Regionale nella promozione del triathlon tra i più giovani. La stagione proseguirà a settembre con gli ultimi appuntamenti della Coppa Italia.