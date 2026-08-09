Vela | Il mare per tutti, a Imperia arriva “Cadamà”, la barca che abbatte ogni barriera

Dai prestigiosi Cantieri Navali di La Spezia farà il suo ingresso nel porto di Imperia, in occasione delle Vele d’Epoca, una vera e propria icona di inclusione e ingegno nautico: Cadamà. L’imbarcazione, costruita nel 1971, ha saputo rinascere a nuova vita, trasformandosi nella prima barca a vela d’epoca completamente accessibile e priva di barriere architettoniche.

Un progetto che dimostra come la passione per la navigazione possa diventare il motore per abbattere non solo i limiti strutturali, ma anche quelli culturali. La filosofia alla base di Cadamà è semplice quanto rivoluzionaria: rendere il mare uno spazio davvero aperto a chiunque. L’imbarcazione è progettata per accogliere in totale sicurezza fino a quattro persone in sedia a rotelle, ma la vera innovazione risiede nel ruolo riservato agli ospiti a bordo.

Non si tratta, infatti, di una semplice crociera contemplativa per passeggeri: grazie a speciali gusci-sedile ergonomici, studiati per offrire la massima stabilità anche durante la sbandata, ogni partecipante viene messo nelle condizioni di vivere la vela in prima persona.

Questi presidi d'avanguardia consentono di governare le cime, gestire le vele e partecipare attivamente a tutte le manovre di bordo. L'esperienza della navigazione si trasforma così in un’attività autenticamente inclusiva, dove il lavoro di squadra azzera le differenze. Tra il profumo del sale e il ritmo delle onde, il ponte di Cadamà diventa un luogo di condivisione e riscatto, dimostrando che con il giusto design la disabilità fisica non rappresenta più un limite al timone. Cadamà non è soltanto una barca dal grande valore storico e tecnico, ma un vero e proprio manifesto galleggiante di libertà e pari opportunità.