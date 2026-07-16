Stelle nello Sport | L'energia che accende lo sport arriva anche a Celle Ligure

Un fine settimana straordinario all’insegna della passione, del talento e della vitalità: il progetto “L’energia che accende lo sport”, promosso da Stelle nello Sport e da Iren Luce Gas Servizi, unisce virtualmente il Ponente e il Levante ligure in un weekend unico, mettendo al centro i giovani, l’inclusione e la sana competizione.

Da un lato la grande atletica leggera a Celle Ligure, dall’altro lo spettacolo del basket tre contro tre a Lerici. Ecco come si accende questo weekend di grande sport in Liguria.

Il centro della pista di Celle Ligure si prepara a brillare con la storica manifestazione internazionale di atletica leggera. Un evento che da decenni unisce campioni affermati a livello mondiale e giovani promesse. Non solo performance cronometriche, ma un forte focus sull’inclusione sociale e sullo sport paralimpico. Le categorie giovanili aprono le danze, incarnando perfettamente lo spirito di crescita e vitalità promosso dal progetto.

Spostandoci nel suggestivo scenario del Golfo dei Poeti, Lerici si trasforma nella capitale del basket “street style” con il Summer Hoops. Il format di pallacanestro più dinamico e veloce del momento, dove l’energia è letteralmente tangibile a ogni possesso. Campi montati a due passi dal mare, musica, intrattenimento e un pubblico caloroso che spinge gli atleti oltre i propri limiti. Un torneo che unisce la comunità locale, turisti e appassionati in una grande festa di sport all’aperto.