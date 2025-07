Calciomercato, Finale. Presi Grenna e Amatruda, confermati Mallarino, Palumbo e Bertozzi

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



Tante notizie sono emerse dal Felice Borel nelle ultimissime ore.

Quelle ufficiali riguardano le conferme di Bertozzi, Mallarino e Palumbo, mentre sono state ormai positivamente conclusi gli ingaggi di due elementi classe 2006: come anticipato il portiere Mattia Grenna, in arrivo dalla Carcarese, e Francesco Amatruda, difensore del Vado.



L'annuncio dei rinnovi:

"L'F.B.C. Finale comunica che Filippo Bertozzi, Giacomo Mallarino e Matteo Palumbo vestiranno per il secondo anno consecutivo la casacca giallorossoblu!

Filippo, centrocampista classe 2000, ha dato il suo contributo in mezzo al campo per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza. Un solo goal realizzato, ma fondamentale per conquistare i tre punti nella trasferta di Ventimiglia.

Giacomo, centrocampista classe 2007, ha iniziato la scorsa stagione con la Juniores, ma è riuscito a ritagliarsi uno spazio anche in prima squadra verso il finale di stagione, tanto da esordire e segnare anche il primo goal con i grandi.

Matteo, esterno classe 2006, ha collezionato un buon numero di presenze alla sua prima avventura con questa maglia ed ha siglato tre reti tra campionato e coppa.

A Filippo, Giacomo e Matteo un in bocca al lupo per la nuova stagione sportiva!"