Pallapugno | Subalcuneo consolida il primato, Ricca in finale di Coppa C1

La sesta giornata di ritorno della Serie A del campionato di pallapugno consolida il primato dell'Acqua San Bernardo Subalcuneo, che supera 9-3 il Gottasecca nello scontro diretto e sale a quota 17 punti, portando a quattro le lunghezze di vantaggio proprio sulla formazione valligiana.

Alle spalle della capolista resta in corsa la IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, vittoriosa 9-8 sul campo della Terre del Barolo Albese, mentre l'Alta Langa si impone con un netto 9-2 sull'Olivieri Opere Edili Duseu. Successo anche per l'Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, che supera 9-2 l'Araldica Castagnole. Due incontri sono stati rinviati: Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese si giocherà il 22 luglio, mentre Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva è in programma il 16 luglio.

In Serie B continua l'equilibrio nelle zone alte della classifica. La Speb batte 9-6 l'Officine Pesce Bubbio, la Valle Bormida supera 9-6 la Virtus Langhe e il Pieve di Teco passa 9-3 sul campo della Castiglia Costruzioni Bormidese. Vittorie anche per la Prodeo Chiusavecchia, favorita dal forfait medico della Fbc Sabbiature Augusto Manzo, per il Centro Incontri Us Gallese (9-7 sull'Alusic Merlese) e per gli Amici del Castello (9-4 sulla Benese). Nell'anticipo della settima giornata l'Officine Pesce Bubbio ha poi regolato 9-5 la Castiati Neivese, che resta comunque al comando della graduatoria con 14 punti.

In Serie C1 Gottasecca e Ricca condividono la vetta a quota 13. Il Ricca ha superato nettamente il Duseu (9-0), mentre il Gottasecca è stato sconfitto 9-7 dal Don Dagnino. Successi anche per Subalcuneo, Monticellese, Castiati Castagnole e Pro Paschese. Nella Coppa Italia di categoria, il Ricca ha conquistato la finale grazie all'11-3 rifilato alla Monticellese; l'altra semifinalista uscirà dalla sfida tra Gottasecca e Ceva, in programma il 20 luglio.

In Serie C2, nel girone B, la Benese ha espugnato il campo del Valle Grana Caraglio per 9-7, mentre nel girone A resta invariata la situazione di classifica con il Pro Spigno davanti a quota 11. Definite anche le gare di qualificazione alla finale di Coppa Italia: il 28 luglio si affronteranno Global Sped Neivese e Pro Spigno, mentre Monastero Dronero-Benese è ancora in attesa di data.

Nel campionato femminile, l'Amici del Castello sale in testa alla classifica della Coppa Italia grazie al successo per 9-4 sulla Canalese B, mentre la Canalese A supera nettamente 9-0 la Gymnasium Albese.

Tra i campionati giovanili, nell'Under 21 San Leonardo e Bubbio guidano la classifica con 11 punti dopo i rispettivi successi contro Merlese e Virtus Langhe A. Negli Allievi prosegue il testa a testa tra Ricca e Speb nel girone A, mentre nel girone B Subalcuneo A, Bormidese e Pro Paschese B condividono il primo posto.

Negli Esordienti, il Ricca ha conquistato la finale della Coppa Italia battendo 7-1 la Neivese B e attende la vincente della semifinale tra Cortemilia e San Leonardo. Nei Pulcini è stata invece definita la finale di Coppa Italia, in programma il 28 agosto a Madonna del Pasco tra Monastero Dronero A e San Leonardo.

Proseguono infine anche i tornei Promozionali, con il Pro Paschese che guida il girone D dopo la giornata disputata a Castelletto Stura e l'Augusto Manzo al comando del girone G dopo il concentramento di Cortemilia.

I risultati