Saldi estivi al Molo 8.44: gli sconti aumentano

Le vacanze si avvicinano e al Molo 8.44 di Vado Ligure i saldi estivi entrano sempre più nel vivo. Dopo le prime settimane di promozioni, gli sconti aumentano e le occasioni diventano ancora più interessanti.

Il momento giusto per concedersi un po’ di shopping e completare gli ultimi acquisti prima della partenza, scegliendo tra tante proposte di qualità a prezzi ancora più convenienti.

Per la moda, le proposte spaziano da H&M, Guess, Jack & Jones, Terranova, Motivi, Fiorella Rubino, Conbipel, Please, Takko Fashion e DeN Store fino a Blukids per i più piccoli e ConTé Scarpe e Moda per le calzature.

Spazio anche allo sport con Decathlon, alla casa con Croff e TEDi, ai giochi con Toys Center e ai prodotti per gli amici a quattro zampe con Arcaplanet.

Completano l’offerta Acqua & Sapone, per la cura della casa e della persona, e Coop per la spesa di tutti i giorni.

Dall’abbigliamento per le vacanze a tutto quello che può servire per partire, è il momento giusto per approfittare dei nuovi ribassi e prepararsi all’estate con convenienza e qualità.