Calcio | Vado. Mister Pastorino dopo il raduno rossoblu: "Ambiente positivo, ora lavoriamo per crescere” (VIDEO)

Prima presa di contatto per mister Pastorino con il manto del Chittolina.

Oggi il Vado ha infatti inaugurato i lavori, in vista della partenza della preparazione estiva, verso i primi impegni ufficiali in Serie C.



Ecco quando dichiarato dal mister ai canali ufficiali rossoblu:

“Le sensazioni sono positive, c’è un buon ambiente e una buona serenità. Ho trovato dei ragazzi in ottima forma, sappiamo che dovremo inserire diversi elementi all’interno della rosa. Prendiamo questi tre giorni come un modo per iniziare a lavorare e a conoscerci, da sabato andremo in ritiro e avremo modo di cominciare a fare sul serio e ad aumentare i carichi.

La mia idea è quello di far scendere in campo una squadra sempre intensa e disposta al sacrificio, con fame e voglia di proporre. Mi piace avere in mano il pallino del gioco, non sempre sarà possibile, ma la nostra intenzione deve essere quella. L’idea di base è quella di trasmettere un’identità offensiva a tutto il gruppo.

Il Vado e la Serie C per me rappresentano una grande occasione, sono grato a tutta la società per avermi concesso l’opportunità di iniziare questa esperienza. Io cerco sempre di migliorarmi e di aggiornarmi, provando a trasferire i miei concetti alla squadra: serve essere convincenti e credibili. Strada facendo scopriremo quello che sarà il nostro percorso, ma le sensazioni iniziali sono ottime”.