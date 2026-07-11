Calcio | Savona e Legino insieme: svelato il nuovo corso biancoblù (VIDEO)

La prima uscita pubblica del nuovo Savona è andata in scena questa mattina, nella "Sala degli Anziani" della Torre del Brandale. La fuzione con il Legino ha rappresentato il punto cardine della conferenza stampa, all'interno della quale è stato illustrato un progetto destinato a coinvolgere l'intera attività calcistica, dalla prima squadra fino al settore giovanile, passando per Juniores e Seconda Squadra.

La formazione maggiore continuerà a scendere in campo con la storica maglia biancoblù del Savona 1907 Fbc, senza alcuna modifica all'identità del club. L'integrazione tra le due realtà sarà invece rappresentata nelle divise delle squadre giovanili, dove troveranno spazio sia i colori del Savona sia quelli del Legino.

Anche il nuovo assetto dirigenziale è stato ufficializzato. Pietro Carella ricoprirà il ruolo di presidente onorario, Alain Milani sarà il presidente, Adamo Agostino il vicepresidente e Mirko Grasso assumerà l'incarico di managing director.

Sul fronte tecnico è stata definita l'organizzazione delle varie squadre. La guida della prima squadra è stata affidata a Carlo Sarpero, mentre Gianluca Molinaro coordinerà l'area tecnica di Juniores e seconda squadra. Alessio Bisio sarà il tecnico della seconda formazione, con Massimiliano Ghione alla conduzione della Juniores.

Per quanto riguarda l'impianto di gioco, il Ruffinengo non sarà immediatamente disponibile per ospitare le gare interne. In attesa degli interventi necessari per l'aumento della capienza e delle autorizzazioni richieste, il Savona disputerà le proprie partite casalinghe a Vado. Alain Milani ha indicato questa come l'ipotesi più probabile, mentre l'assessore Francesco Rossello ha spiegato che, senza il completamento dell'iter relativo alla prevenzione incendi, l'impianto potrà accogliere soltanto 99 spettatori e difficilmente sarà utilizzabile prima della fine dell'anno.

Grande attenzione è stata dedicata anche agli obiettivi sportivi. Mirko Grasso ha ribadito la volontà di riportare il Savona ai livelli che gli competono, pur invitando a mantenere equilibrio nelle aspettative. L'ambizione è quella di crescere passo dopo passo, senza proclami, ma con la convinzione di aver costruito basi solide.

Un eventuale ripescaggio in Eccellenza rappresenterebbe un'opportunità da cogliere. Il direttore sportivo Alessio Barone ha assicurato che l'organico è già competitivo, mentre Grasso ha lasciato intendere che potrebbero arrivare ulteriori rinforzi qualora si aprissero nuovi scenari legati alla categoria.

Ampio spazio è stato riservato al settore giovanile, destinato a rappresentare uno dei pilastri del nuovo corso. Alessandro Delucis ha evidenziato la crescita registrata negli ultimi due anni e ha spiegato come l'obiettivo sia trasformare il Savona nel principale punto di riferimento per i giovani calciatori della provincia. Ogni squadra agonistica potrà contare su uno staff tecnico numeroso, verrà istituito un reparto scouting dedicato alla ricerca dei migliori talenti del territorio e saranno mantenuti gli storici tornei organizzati dal club. Delucis ha inoltre lasciato intendere l'esistenza di contatti con realtà professionistiche, citando direttamente anche l'Atalanta, con cui potrebbe nascere una partnership anche grazie all'arrivo a Bergamo di Michele Sbravati.

Il marchio infine sarà acqusiito dallo stesso Mirko Grasso, che ne sarà custode e garante per i prossimi anni

La conferenza si è conclusa con un messaggio condiviso da tutta la dirigenza: ricostruire un Savona competitivo, capace di rappresentare l'intero territorio e di creare un collegamento stabile tra il vivaio e la prima squadra, facendo del settore giovanile uno dei punti di forza del progetto.

Per consultare tutte le informazioni presentate stamattina è possibile consultare le slide CLICCANDO QUI